Киченок и Остапенко пробились в 1/8 финала парного разряда US Open
Людмила и Алена обыграли китайско-японский дуэт
Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжила побеждать на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.
Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под 7-м номером, переиграли китайско-японский дуэт Цзян Синьюй / Макото Ниномия.
US Open. Второй круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Цзян Синьюй / Макото Ниномия – 6:3, 6:3
Киченок и Остапенко в следующем раунде сразятся против 12 сеяного дуэта Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия).
Больше украинок в женском парном разряде на US Open не осталось.
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