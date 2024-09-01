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US Open
01 сентября 2024, 08:23 | Обновлено 01 сентября 2024, 08:27
304
0

Киченок и Остапенко пробились в 1/8 финала парного разряда US Open

Людмила и Алена обыграли китайско-японский дуэт

01 сентября 2024, 08:23 | Обновлено 01 сентября 2024, 08:27
304
0
Киченок и Остапенко пробились в 1/8 финала парного разряда US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжила побеждать на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под 7-м номером, переиграли китайско-японский дуэт ​Цзян Синьюй / Макото Ниномия.

US Open. Второй круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Цзян Синьюй / Макото Ниномия – 6:3, 6:3

Киченок и Остапенко в следующем раунде сразятся против 12 сеяного дуэта Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия).

Больше украинок в женском парном разряде на US Open не осталось.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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