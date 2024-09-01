Киченок и Остапенко пробились в 1/8 финала парного разряда US Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжила побеждать на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под 7-м номером, переиграли китайско-японский дуэт ​Цзян Синьюй / Макото Ниномия.

US Open. Второй круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Цзян Синьюй / Макото Ниномия – 6:3, 6:3

Киченок и Остапенко в следующем раунде сразятся против 12 сеяного дуэта Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия).

Больше украинок в женском парном разряде на US Open не осталось.