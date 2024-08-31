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Украина. Первая лига
31 августа 2024, 20:41 |
1230
1

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 расторг контракт с воспитанником Шахтера

Никита Безуглый покинул харьковский клуб

31 августа 2024, 20:41 |
1230
1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 расторг контракт с воспитанником Шахтера
metalist1925.com

Клуб Первой лиги «Металлист 1925» объявил о завершении сотрудничества с центральным защитником Никитой Безуглым.

29-летний футболист выступал за харьковчан с января 2022 года.

Всего Безуглый провел за «Металлист 1925» 52 официальных матча, в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.

Ранее Безуглый, который является воспитанником академии «Шахтера» играл за «Оболонь», в футболке которой провел 110 официальных матчей.

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Никита Безуглый Металлист 1925 свободный агент расторжение контракта трансферы Первая лига Украины
Алексей Сливченко Источник: ФК Металлист 1925
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