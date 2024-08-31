ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 расторг контракт с воспитанником Шахтера

Клуб Первой лиги «Металлист 1925» объявил о завершении сотрудничества с центральным защитником Никитой Безуглым.

29-летний футболист выступал за харьковчан с января 2022 года.

Всего Безуглый провел за «Металлист 1925» 52 официальных матча, в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.

Ранее Безуглый, который является воспитанником академии «Шахтера» играл за «Оболонь», в футболке которой провел 110 официальных матчей.