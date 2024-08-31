Свитолина оценила свои выступления на мейджорах в этом сезоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина после вылета с US Open оценила свои выступления на основных турнирах в нынешнем сезоне.

«Оценка моих выступлений на мейджорах в сезоне? Думаю, я отыграла хорошо, я проходила во вторую неделю на 3 из 4 турниров. У меня были хорошие матчи и хорошие победы».

«Конечно, мне хотелось бы пройти немного дальше. Но когда встречаешься в третьем круге с действующей чемпионкой, то это немного сложно».

«Также я принимаю во внимание то, что у меня были трудности из-за травм в этом сезоне», – сказала Свитолина.