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  4. Свитолина оценила свои выступления на мейджорах в этом сезоне
WTA
31 августа 2024, 19:14 |
169
1

Свитолина оценила свои выступления на мейджорах в этом сезоне

Украинка, в целом, довольна

31 августа 2024, 19:14 |
169
1
Свитолина оценила свои выступления на мейджорах в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина после вылета с US Open оценила свои выступления на основных турнирах в нынешнем сезоне.

«Оценка моих выступлений на мейджорах в сезоне? Думаю, я отыграла хорошо, я проходила во вторую неделю на 3 из 4 турниров. У меня были хорошие матчи и хорошие победы».

«Конечно, мне хотелось бы пройти немного дальше. Но когда встречаешься в третьем круге с действующей чемпионкой, то это немного сложно».

«Также я принимаю во внимание то, что у меня были трудности из-за травм в этом сезоне», – сказала Свитолина.

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Элина Свитолина
Иван Зинченко Источник: Большой теннис Украины
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Диванний Експерт
Sport.ua!!!!🤬🤬🤬Чому ви пишете новини рашистською , а потім перекладаєте на українську Гуглом??!!!🤬🤬🤬Чому не навпаки????Треба на вас подавати скарги!!!! - 
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