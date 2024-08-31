Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 10 минут на поле. Известна оценка Зинченко за ничью против Брайтона
Англия
31 августа 2024, 16:57 |
272
0

10 минут на поле. Известна оценка Зинченко за ничью против Брайтона

Александр не сумел помочь «Арсеналу» вырвать победу

31 августа 2024, 16:57 |
272
0
10 минут на поле. Известна оценка Зинченко за ничью против Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 31 августа 2024 года, состоялся матч-открытие 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и «Брайтоном». Встреча закончилась со счетом 1:1.

❗️ Больше новостей из АПЛ в Telegram-канале!

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко появился на поле вместо Юрриена Тимбера на 80-й минуте и не успел отметиться результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил выступление 27-летнего украинца в базовые 6.0 баллов.

Лучшими игроками поединка с оценками 7.8 стали вингер «Арсенала» Букайо Сака, на счету которого ассист, и автор решающего гола «Брайтона» Жоао Педро.

По теме:
Зинченко не помог. Арсенал потерял очки в матче против Брайтона
Миколенко против Забарного. Известны составы на матч Эвертон – Борнмут
Снова они. Известно, кто из клубов АПЛ потратил больше всех этим летом
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Брайтон оценки WhoScored Букайо Сака Жоао Педро Жункейра
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 31 августа 2024, 03:47 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Таблица коэффициентов. Трое с нулем: у Украины – еще минус одна позиция
Футбол | 31 августа 2024, 08:23 31
Таблица коэффициентов. Трое с нулем: у Украины – еще минус одна позиция
Таблица коэффициентов. Трое с нулем: у Украины – еще минус одна позиция

Кривбасс, Полесье и обанкротившийся Днепр-1 не принесли в копилку ни очка

Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Футбол | 31.08.2024, 06:16
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Карпаты – Ворскла – 1:1. Матч без зрителей и с двумя голами. Обзор
Футбол | 31.08.2024, 15:49
Карпаты – Ворскла – 1:1. Матч без зрителей и с двумя голами. Обзор
Карпаты – Ворскла – 1:1. Матч без зрителей и с двумя голами. Обзор
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Теннис | 31.08.2024, 08:12
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
30.08.2024, 15:55 10
Футбол
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
30.08.2024, 17:49 6
Футбол
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
30.08.2024, 21:16 22
Теннис
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
29.08.2024, 20:24 20
Футбол
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
30.08.2024, 21:13 4
Футбол
Христич оценил поражение сборной Украины в матче отбора на ОИ-2026
Христич оценил поражение сборной Украины в матче отбора на ОИ-2026
29.08.2024, 19:23
Хоккей
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
29.08.2024, 17:49 1
Биатлон
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
30.08.2024, 19:19 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем