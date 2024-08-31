10 минут на поле. Известна оценка Зинченко за ничью против Брайтона

В субботу, 31 августа 2024 года, состоялся матч-открытие 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между лондонским «Арсеналом» и «Брайтоном». Встреча закончилась со счетом 1:1.

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Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко появился на поле вместо Юрриена Тимбера на 80-й минуте и не успел отметиться результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил выступление 27-летнего украинца в базовые 6.0 баллов.

Лучшими игроками поединка с оценками 7.8 стали вингер «Арсенала» Букайо Сака, на счету которого ассист, и автор решающего гола «Брайтона» Жоао Педро.