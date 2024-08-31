Миколенко против Забарного. Известны составы на матч Эвертон – Борнмут

В субботу, 31 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Эвертон» и «Борнмут».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудиссон Парк».

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Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч. Фулбек «ирисок» Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут, так же как и его соотечественник Илья Забарный, действующий в центре защиты «вишен».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Our Toffees to face AFC Bournemouth 🔵 pic.twitter.com/yEdnyzcGow — Everton (@Everton) August 31, 2024