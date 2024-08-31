Миколенко против Забарного. Известны составы на матч Эвертон – Борнмут
Матч 3-го тура АПЛ начнется в 17:00 по киевскому времени
В субботу, 31 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Эвертон» и «Борнмут».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудиссон Парк».
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Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч. Фулбек «ирисок» Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут, так же как и его соотечественник Илья Забарный, действующий в центре защиты «вишен».
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Our Toffees to face AFC Bournemouth 🔵 pic.twitter.com/yEdnyzcGow— Everton (@Everton) August 31, 2024
In the red corner 🍒 pic.twitter.com/hNycvL9mOd— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 31, 2024
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