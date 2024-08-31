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  4. Миколенко против Забарного. Известны составы на матч Эвертон – Борнмут
Англия
31 августа 2024, 16:12 |
335
0

Миколенко против Забарного. Известны составы на матч Эвертон – Борнмут

Матч 3-го тура АПЛ начнется в 17:00 по киевскому времени

31 августа 2024, 16:12 |
335
0
Миколенко против Забарного. Известны составы на матч Эвертон – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 31 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся «Эвертон» и «Борнмут».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудиссон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч. Фулбек «ирисок» Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут, так же как и его соотечественник Илья Забарный, действующий в центре защиты «вишен».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный Эвертон - Борнмут стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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