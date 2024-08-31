Снова они. Известно, кто из клубов АПЛ потратил больше всех этим летом
Челси потратил 220 млн фунтов
По итогам летнего трансферного окна в АПЛ самым щедрым снова стал Челси, который потратил значительно больше остальных участников чемпионата Англии.
За лето Синие потратили на новичков 220 млн фунтов, а самыми дорогостоящими игроками стали Педру Нету (54 млн) и Жоау Феликс (46,3 млн).
Больше 200 миллионов фунтов потратил Манчестер Юнайтед (206 млн), а почти 200 миллионов за новых игроков отдал Брайтон (192 млн). Тоттенхэм и Вест Хэм серьезно отстают (по 133 млн).
Самым дорогим летним переходом в АПЛ стал форвард Доминик Соланке, которого Тоттенхэм приобрел за 65 миллионов фунтов. Самая дорогая продажа – Хулиан Альварес из Манчестер Сити в Атлетико за 82 миллиона фунтов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!
Поединок состоится 31 августа в 20:00 по Киеву