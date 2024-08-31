Снова они. Известно, кто из клубов АПЛ потратил больше всех этим летом

По итогам летнего трансферного окна в АПЛ самым щедрым снова стал Челси, который потратил значительно больше остальных участников чемпионата Англии.

За лето Синие потратили на новичков 220 млн фунтов, а самыми дорогостоящими игроками стали Педру Нету (54 млн) и Жоау Феликс (46,3 млн).

Больше 200 миллионов фунтов потратил Манчестер Юнайтед (206 млн), а почти 200 миллионов за новых игроков отдал Брайтон (192 млн). Тоттенхэм и Вест Хэм серьезно отстают (по 133 млн).

Самым дорогим летним переходом в АПЛ стал форвард Доминик Соланке, которого Тоттенхэм приобрел за 65 миллионов фунтов. Самая дорогая продажа – Хулиан Альварес из Манчестер Сити в Атлетико за 82 миллиона фунтов.