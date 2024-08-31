Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Снова они. Известно, кто из клубов АПЛ потратил больше всех этим летом
Англия
31 августа 2024, 15:33 | Обновлено 31 августа 2024, 16:21
1256
0

Снова они. Известно, кто из клубов АПЛ потратил больше всех этим летом

Челси потратил 220 млн фунтов

31 августа 2024, 15:33 | Обновлено 31 августа 2024, 16:21
1256
0
Снова они. Известно, кто из клубов АПЛ потратил больше всех этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам летнего трансферного окна в АПЛ самым щедрым снова стал Челси, который потратил значительно больше остальных участников чемпионата Англии.

За лето Синие потратили на новичков 220 млн фунтов, а самыми дорогостоящими игроками стали Педру Нету (54 млн) и Жоау Феликс (46,3 млн).

Больше 200 миллионов фунтов потратил Манчестер Юнайтед (206 млн), а почти 200 миллионов за новых игроков отдал Брайтон (192 млн). Тоттенхэм и Вест Хэм серьезно отстают (по 133 млн).

Самым дорогим летним переходом в АПЛ стал форвард Доминик Соланке, которого Тоттенхэм приобрел за 65 миллионов фунтов. Самая дорогая продажа – Хулиан Альварес из Манчестер Сити в Атлетико за 82 миллиона фунтов.

По теме:
10 минут на поле. Известна оценка Зинченко за ничью против Брайтона
Зинченко не помог. Арсенал потерял очки в матче против Брайтона
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель еврокубка расторг контракт с украинским хавбеком
Челси трансферы АПЛ трансферы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Брайтон Вест Хэм Манчестер Сити Жоау Феликс Педру Нету
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 31 августа 2024, 03:47 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Атлетик – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 31 августа 2024, 15:59 0
Атлетик – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 августа в 20:00 по Киеву

Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Футзал | 30.08.2024, 20:32
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
Бокс | 31.08.2024, 12:05
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Футбол | 30.08.2024, 19:19
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
29.08.2024, 17:49 1
Биатлон
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
30.08.2024, 17:49 6
Футбол
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
29.08.2024, 23:54 23
Футбол
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
29.08.2024, 23:27 13
Футбол
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
30.08.2024, 21:16 22
Теннис
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
30.08.2024, 17:10 2
Футбол
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
29.08.2024, 20:24 20
Футбол
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
29.08.2024, 18:18 9
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем