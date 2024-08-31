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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 15:15 |
92
0

Александрия – Колос. Стали известны стартовые составы

Матч 5-го тура УПЛ начнется в 15:30

31 августа 2024, 15:15 |
92
0
Александрия – Колос. Стали известны стартовые составы
Стадион Ника

В субботу, 31 августа «Александрия» в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги на домашнем стадионе «Ника» примет ковалевский «Колос». Начало матча запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Александра Поздеева на матч:

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Копына, Кравченко, Калюжный, Шостак, Ковалец, Шулянский, Безерра, Филиппов

«Колос»: Горох, Цуриков, Бондаренко, Шершень, Поправка, Демченко, Гагно, Ореховский, Великан, Третьяков, Паулаускас.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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