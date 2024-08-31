Александрия – Колос. Стали известны стартовые составы

В субботу, 31 августа «Александрия» в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги на домашнем стадионе «Ника» примет ковалевский «Колос». Начало матча запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Александра Поздеева на матч:

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Копына, Кравченко, Калюжный, Шостак, Ковалец, Шулянский, Безерра, Филиппов

«Колос»: Горох, Цуриков, Бондаренко, Шершень, Поправка, Демченко, Гагно, Ореховский, Великан, Третьяков, Паулаускас.