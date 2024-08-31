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US Open
31 августа 2024, 14:55 | Обновлено 31 августа 2024, 16:23
834
0

Элина СВИТОЛИНА: «Была мини-операция прямо на US Open. Хочу доиграть сезон»

У украинки накопились проблемы со здоровьем

31 августа 2024, 14:55 | Обновлено 31 августа 2024, 16:23
834
0
Элина СВИТОЛИНА: «Была мини-операция прямо на US Open. Хочу доиграть сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина вылетела с US Open, проиграв Коко Гофф. Спортсменка рассказала, что в последнее время ее преследуют травмы, а небольшую операцию пришлось делать прямо по ходу турнира.

«Я травмировала ногу еще в прошлом году, когда отдыхала уже после US Open. Сейчас эта травма вернулась немного в Монтеррее на прошлой неделе. Вообще, я отмучилась с ней сколько... То есть, я не тренировалась в эти дни, когда не было матчей. То есть, это не нормально, во-первых. Во-вторых, мне сделали мини-операцию после первого круга, поэтому был очень большой вопрос, буду ли играть второй круг или нет».

«И как-то случилось какое-то чудо, что я не чувствовала ногу во втором круге. А сейчас уже было три сета. Уже накопилось микротравм, которые тоже болят. Что я могу сказать? Сейчас уже конец сезона, и все имеют какие-то свои травмы, и все случается».

«Очень жаль, что я не смогла нормально доиграть третий сет. Надеюсь, что смогу сейчас восстановиться и доиграть конец года», – сказала Свитолина.

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Расписание матчей с участием украинок на US Open на 31 августа
Элина Свитолина US Open 2024
Иван Зинченко Источник: Большой теннис Украины
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