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US Open
31 августа 2024, 13:36 | Обновлено 31 августа 2024, 13:37
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Расписание матчей с участием украинок на US Open на 31 августа

В субботу на корты Нью-Йорка выйдут 2 украинки

31 августа 2024, 13:36 | Обновлено 31 августа 2024, 13:37
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Расписание матчей с участием украинок на US Open на 31 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

31 августа на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две украинки, они сыграют в парных разрядах.

Людмила Киченок с Аленой Остапенко сыграют матч женского парного разряда, Надежда Киченок и Уго Нис выступят в миксте.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Второй круг женского парного разряда

Корт №5. 3 запуск (21:00*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [7] – Цзян Синьюй / Макото Ниномия

US Open. Второй круг микста

Корт №7. 4 запуск (00:30*)
Надежда Киченок / Уго Нис – Тейлор Таунсенд / Дональд Янг [WC]

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Надежда Киченок расписание US Open 2024 Людмила Киченок
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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