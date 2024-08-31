Расписание матчей с участием украинок на US Open на 31 августа

31 августа на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две украинки, они сыграют в парных разрядах.

Людмила Киченок с Аленой Остапенко сыграют матч женского парного разряда, Надежда Киченок и Уго Нис выступят в миксте.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Второй круг женского парного разряда

Корт №5. 3 запуск (21:00*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко [7] – Цзян Синьюй / Макото Ниномия

US Open. Второй круг микста

Корт №7. 4 запуск (00:30*)

Надежда Киченок / Уго Нис – Тейлор Таунсенд / Дональд Янг [WC]

*ориентировочное время начала по Киеву

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