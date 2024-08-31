Легионер Александрии признался, получил ли премию за победу над Шахтером

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Альвина Безерра прокомментировал сенсационную победу над донецким «Шахтером» (4:3) в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Прошла почти неделя после сумасшедшей перестрелки с «Шахтером». Сейчас пришло осознание, что «Александрия» одолела чемпиона?

– Как говорят в Бразилии: прошло время, чтобы копейки осели. Это была очень тяжелая игра, противостояние гиганту не только украинского футбола, но и Европы.

– По твоему мнению, когда в матче произошел переломный момент?

– Замечательный гол Калюжного, который сделал счет 2:2, вдохновил всю команду и вернул нам уверенность в матче, все видят, что мы можем больше.

– Последний отрезок матча вам давался достаточно тяжело. Что давало вам сил держаться до финального свистка?

– Желание победить каждый раз, когда я выхожу на поле. Я отдаю все от себя, возможно, я могу не так хорошо, как все ожидают, но я отдаю волю к победе, ее никогда не будет недоставать. Это заставило меня преодолеть всю усталость.

– Руководство клуба за победу над «Шахтером» выписало премиальные?

– Еще нет, но это окупится. То, что они обещают, они всегда выполняют.