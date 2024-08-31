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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 12:39 | Обновлено 31 августа 2024, 13:40
1445
0

Испугался войны. Бразилец с опытом игры в Англии покинет Украину

Фернандо Маседо не подпишет контракт с «Черноморцем»

31 августа 2024, 12:39 | Обновлено 31 августа 2024, 13:40
1445
0
Испугался войны. Бразилец с опытом игры в Англии покинет Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Маседо

Бразильский вингер Фернандо Маседо не станет игроком одесского «Черноморца», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 20-летний экс-футболист молодежной команды английского «Шеффилд Юнайтед» принял решение покинуть Одессу из-за воздушных тревог и напряженной военной ситуации.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда легионеры отказываются подписывать контракт с «моряками» после приезда в Одессу.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» подпишет бывшего нападающего американского «Шарлотта» Илью Шевцова.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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