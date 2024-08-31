Испугался войны. Бразилец с опытом игры в Англии покинет Украину
Фернандо Маседо не подпишет контракт с «Черноморцем»
Бразильский вингер Фернандо Маседо не станет игроком одесского «Черноморца», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 20-летний экс-футболист молодежной команды английского «Шеффилд Юнайтед» принял решение покинуть Одессу из-за воздушных тревог и напряженной военной ситуации.
Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда легионеры отказываются подписывать контракт с «моряками» после приезда в Одессу.
Ранее мы сообщали, что «Черноморец» подпишет бывшего нападающего американского «Шарлотта» Илью Шевцова.
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