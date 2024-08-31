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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал защитника в аренду в клуб АПЛ
Англия
31 августа 2024, 11:51 |
440
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал защитника в аренду в клуб АПЛ

Трево Чалоба продолжит карьеру в «Кристал Пэлас»

31 августа 2024, 11:51 |
440
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал защитника в аренду в клуб АПЛ
ФК Кристал Пэлас. Трево Чалоба

Английский «Кристал Пэлас» официально объявил о подписании центрального защитника лондонского «Челси» Трево Чалобы.

Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды без опции выкупа.

В сезоне 2023/24 Трево Чалоба провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. В новой кампании игрок даже не попадал в заявку «Челси», потому что клуб решил избавиться от собственного воспитанника.

Ранее «Челси» отдал в аренду в «Арсенал» звездного вингера Рахима Стерлинга.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кристал Пэлас
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