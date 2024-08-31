ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал защитника в аренду в клуб АПЛ

Английский «Кристал Пэлас» официально объявил о подписании центрального защитника лондонского «Челси» Трево Чалобы.

Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды без опции выкупа.

В сезоне 2023/24 Трево Чалоба провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. В новой кампании игрок даже не попадал в заявку «Челси», потому что клуб решил избавиться от собственного воспитанника.

Ранее «Челси» отдал в аренду в «Арсенал» звездного вингера Рахима Стерлинга.