Виталий ХОЛОД: «За короткий промежуток времени мы забили 4 гола»

Защитник «Руха» Виталий Холод поделился эмоциями после первого гола в УПЛ, который он забил в ворота «Ингульца» (5:0):

«Очень рад, что удалось забить гол. После подачи со штрафного я увидел свободную зону и побежал туда. Была хорошая передача от Остапа Притулы, и я сумел замкнуть этот навес.

«Ингулец» – это хороший соперник, играющий в открытый футбол. Они пытались не выбивать мяч куда угодно, а организованно выходить из обороны в атаку. Во втором тайме Рух прижал Ингулец к его воротам, и за короткий промежуток времени мы сумели забить четыре гола. С каждым забитым голом команда чувствовала все большую уверенность, и в итоге «Рух» одержал убедительную победу.

Атмосфера на трибунах была великолепна. Мы ощущали поддержку болельщиков и своих родных, и это было очень приятно. Эту победу хочется посвятить нашим фанатам».