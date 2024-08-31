Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ХОЛОД: «За короткий промежуток времени мы забили 4 гола»
Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 10:45 | Обновлено 31 августа 2024, 11:05
88
0

Виталий ХОЛОД: «За короткий промежуток времени мы забили 4 гола»

Защитник «Руха» поделился эмоциями после первого гола в УПЛ

31 августа 2024, 10:45 | Обновлено 31 августа 2024, 11:05
88
0
Виталий ХОЛОД: «За короткий промежуток времени мы забили 4 гола»
ФК Рух. Виталий Холод

Защитник «Руха» Виталий Холод поделился эмоциями после первого гола в УПЛ, который он забил в ворота «Ингульца» (5:0):

«Очень рад, что удалось забить гол. После подачи со штрафного я увидел свободную зону и побежал туда. Была хорошая передача от Остапа Притулы, и я сумел замкнуть этот навес.

«Ингулец» – это хороший соперник, играющий в открытый футбол. Они пытались не выбивать мяч куда угодно, а организованно выходить из обороны в атаку. Во втором тайме Рух прижал Ингулец к его воротам, и за короткий промежуток времени мы сумели забить четыре гола. С каждым забитым голом команда чувствовала все большую уверенность, и в итоге «Рух» одержал убедительную победу.

Атмосфера на трибунах была великолепна. Мы ощущали поддержку болельщиков и своих родных, и это было очень приятно. Эту победу хочется посвятить нашим фанатам».

По теме:
Вторая лига. 4-й тур, 31 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник: в УПЛ готовится тренерская отставка
Карпаты – Ворскла. Лупашко и Долганский определились с составами
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Рух Львов Рух - Ингулец Виталий Холод
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Футбол | 30 августа 2024, 17:10 2
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов

Мичел отметил большое количество топ-соперников

Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Футбол | 30 августа 2024, 17:49 6
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер

Портал Opta считает, что украинской команде попалась довольно легкая группа

Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Футбол | 30.08.2024, 19:19
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
Футбол | 31.08.2024, 11:20
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала
Теннис | 31.08.2024, 06:50
Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала
Очередной шок на US Open 2024. Джокович сенсационно вылетел в 1/16 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика
«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика
29.08.2024, 08:19 4
Бокс
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
29.08.2024, 20:24 20
Футбол
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
30.08.2024, 07:01 6
Футбол
Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей
Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей
29.08.2024, 21:01 1
Теннис
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
29.08.2024, 23:27 13
Футбол
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
29.08.2024, 18:25 22
Хоккей
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
30.08.2024, 15:55 10
Футбол
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
30.08.2024, 21:16 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем