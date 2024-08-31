КРАСНОПИР: «Квасница отдал такой пас, что мне оставалось подставить ногу»

Нападающий «Руха» Игорь Краснопир дал комментарий после победы в матче 5-го тура УПЛ над «Ингульцем» (5:0).

«В первом тайме команде не все удавалось на поле. Мне было тяжело, ведь я мало встречался с мячом, не давал достаточной динамики своим открываниям для партнеров. Во второй половине игры команда перестроилась, я стал чаще взаимодействовать с партнерами и начали появляться моменты. Мы давили на «Ингулец», не давали сопернику времени на размышления и не позволяли много работать с мячом, накрывали его. В эти моменты появлялись зоны, Рух прессинговал соперника, забирал мяч, проводил быстрые атаки и это принесло положительный результат.

Виталий Холод запустил «свечу», а я не выключился из игрового эпизода – удалось сделать хорошее первое касание, после чего продолжил двигаться с мячом вперед, ударить по воротам и забить гол. А второй мой гол – полностью заслуга Ильи Квасницы: он все сделал в этом моменте и отдал такую ​​передачу, что мне осталось только подставить ногу.

Очень благодарен болельщикам, ведь очень приятно слышать, когда они выкрикивают мою фамилию, это безумная мотивация. Хочется, конечно, забивать еще больше и реализовывать все свои моменты, но я доволен и тем, что сейчас. Если честно, то не ставлю перед собой конкретных целей по количеству голов – хочется быть заряженным на каждый матч и получать удовольствие от игры. У меня есть хорошая возможность учиться и совершенствоваться, улучшать свою игру во многих аспектах, исправлять некоторые недостатки».