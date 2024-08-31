Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КРАСНОПИР: «Квасница отдал такой пас, что мне оставалось подставить ногу»
Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 10:31 | Обновлено 31 августа 2024, 10:56
15
0

КРАСНОПИР: «Квасница отдал такой пас, что мне оставалось подставить ногу»

Нападающий «Руха» дал комментарий после победы над «Ингульцом»

31 августа 2024, 10:31 | Обновлено 31 августа 2024, 10:56
15
0
КРАСНОПИР: «Квасница отдал такой пас, что мне оставалось подставить ногу»
ФК Рух. Игорь Краснопир

Нападающий «Руха» Игорь Краснопир дал комментарий после победы в матче 5-го тура УПЛ над «Ингульцем» (5:0).

«В первом тайме команде не все удавалось на поле. Мне было тяжело, ведь я мало встречался с мячом, не давал достаточной динамики своим открываниям для партнеров. Во второй половине игры команда перестроилась, я стал чаще взаимодействовать с партнерами и начали появляться моменты. Мы давили на «Ингулец», не давали сопернику времени на размышления и не позволяли много работать с мячом, накрывали его. В эти моменты появлялись зоны, Рух прессинговал соперника, забирал мяч, проводил быстрые атаки и это принесло положительный результат.

Виталий Холод запустил «свечу», а я не выключился из игрового эпизода – удалось сделать хорошее первое касание, после чего продолжил двигаться с мячом вперед, ударить по воротам и забить гол. А второй мой гол – полностью заслуга Ильи Квасницы: он все сделал в этом моменте и отдал такую ​​передачу, что мне осталось только подставить ногу.

Очень благодарен болельщикам, ведь очень приятно слышать, когда они выкрикивают мою фамилию, это безумная мотивация. Хочется, конечно, забивать еще больше и реализовывать все свои моменты, но я доволен и тем, что сейчас. Если честно, то не ставлю перед собой конкретных целей по количеству голов – хочется быть заряженным на каждый матч и получать удовольствие от игры. У меня есть хорошая возможность учиться и совершенствоваться, улучшать свою игру во многих аспектах, исправлять некоторые недостатки».

По теме:
Виталий ХОЛОД: «За короткий промежуток времени мы забили 4 гола»
Экс-капитан Металлиста 1925 подтвердил свой конфликт со Скрипником
Алексей СЫЧ: «Скучал без футбола, поэтому рад вернуться на поле»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Рух Львов Рух - Ингулец Игорь Краснопир Илья Квасница
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал арендовал опытного экс-голкипера Ювентуса и Барселоны
Футбол | 31 августа 2024, 05:10 1
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал арендовал опытного экс-голкипера Ювентуса и Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал арендовал опытного экс-голкипера Ювентуса и Барселоны

Нето на правах аренды отправился из Борнмута в состав канониров

Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Футбол | 30 августа 2024, 17:49 6
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер

Портал Opta считает, что украинской команде попалась довольно легкая группа

Атлетик – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 31.08.2024, 06:58
Атлетик – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Футбол | 30.08.2024, 17:10
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Футбол | 30.08.2024, 21:13
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
30.08.2024, 06:23 53
Футбол
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
29.08.2024, 18:18 8
Баскетбол
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
29.08.2024, 13:55 53
Футбол
Украина сыграет в финале отбора на Олимпиаду-2026. Чего ждать от сборной
Украина сыграет в финале отбора на Олимпиаду-2026. Чего ждать от сборной
29.08.2024, 09:40 8
Хоккей
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
30.08.2024, 07:01 6
Футбол
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
29.08.2024, 18:25 22
Хоккей
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
29.08.2024, 17:49 1
Биатлон
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
30.08.2024, 15:55 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем