Англия31 августа 2024, 10:30 | Обновлено 31 августа 2024, 10:32
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Стерлинг выступил с признанием, перейдя из Челси в Арсенал
Рахим – о своем переходе
31 августа 2024, 10:30 | Обновлено 31 августа 2024, 10:32
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Атакующий полузащитник Рахим Стерлинг дал оценку своему переходу в «Арсенал» из «Челси» на условиях годичной аренды без опции выкупа контракта.
«Невероятные ощущения. Я в восторге. Это идеальный вариант для меня.
Мы немного припозднились, но я надеялся, что это случится. Я очень рад, что мы справились.
Все видят путь, который прошли эти ребята, и их жажду успехов. Я хочу стать частью этого единства», – заявил 29-летний Стерлинг.
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