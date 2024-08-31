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Англия
31 августа 2024, 10:30 | Обновлено 31 августа 2024, 10:32
722
0

Стерлинг выступил с признанием, перейдя из Челси в Арсенал

Рахим – о своем переходе

31 августа 2024, 10:30 | Обновлено 31 августа 2024, 10:32
722
0
Стерлинг выступил с признанием, перейдя из Челси в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Атакующий полузащитник Рахим Стерлинг дал оценку своему переходу в «Арсенал» из «Челси» на условиях годичной аренды без опции выкупа контракта.

«Невероятные ощущения. Я в восторге. Это идеальный вариант для меня.

Мы немного припозднились, но я надеялся, что это случится. Я очень рад, что мы справились.

Все видят путь, который прошли эти ребята, и их жажду успехов. Я хочу стать частью этого единства», – заявил 29-летний Стерлинг.

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Рахим Стерлинг Арсенал Лондон Челси трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Football London
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