Стерлинг выступил с признанием, перейдя из Челси в Арсенал

Атакующий полузащитник Рахим Стерлинг дал оценку своему переходу в «Арсенал» из «Челси» на условиях годичной аренды без опции выкупа контракта.

«Невероятные ощущения. Я в восторге. Это идеальный вариант для меня.

Мы немного припозднились, но я надеялся, что это случится. Я очень рад, что мы справились.

Все видят путь, который прошли эти ребята, и их жажду успехов. Я хочу стать частью этого единства», – заявил 29-летний Стерлинг.