Легенда мужского тенниса сделал заявление о будущем Надаля

Бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой, на счету которого 7 титулов турниров серии Grand Slam, поделился мнением относительного будущего испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Есть ощущение, что он собирается остановиться, возможно, на Кубке Лэйвера. С другой стороны, Роджер [Федерер] сделал это на Кубке Лэйвера пару лет назад, так что, возможно, он хочет сделать это в свое время. Кажется, что у него все еще есть желание играть. Кажется, что он пытается подтянуть тело до того уровня, когда он почувствует, что может держать уровень. Может быть, посмотрим, на что он способен в начале следующего года? Я не знаю, и это всего лишь предположение, но Кубок Лэйвера может стать концом для испанца.

Он действительно любит играть, больше, чем кто-либо другой, кого я когда-либо видел, но мы наблюдали за Энди Марреем в течение последних шести лет, когда он пытался вернуться на этот уровень, и это очень тяжело, когда твое тело тебя подводит. Тяжело уходить, когда ты все еще хочешь играть. Я буду немного удивлен, если он продолжит играть», – заявил 65-летний Макинрой.