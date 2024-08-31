Флик стал автором рекорда десятилетия среди тренеров Барселоны
Немец вошел в историю каталонского клуба
«Барселона» в 3-м туре чемпионата Испании обыграла клуб «Райо Вальекано» со счетом 2:1 и довела количество своих побед на старте нового сезона до трех в трех сыгранных поединках.
До этого «блауграна» обыграла «Валенсию» (2:1) и «Атлетик» (2:1).
Таким образом, немец Ханс-Дитер Флик, который этим летом возглавил «Барселону», стал автором клубного рекорда за последние 10 лет, стартовав в Ла Лиге с трех побед кряду.
В последний раз подобное удавалось Луису Энрике в 2014-м, а, начиная с 1988 года, Йохану Кройфу, Карлесу Решаку и Тито Виланове.
«Барселона», имея 9 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице испанского чемпионата.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|3
|Сельта
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5
|Реал Мадрид
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6
|Леганес
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7
|Жирона
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8
|Райо Вальекано
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9
|Атлетик Бильбао
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10
|Алавес
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11
|Вальядолид
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|12
|Осасуна
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|13
|Реал Сосьедад
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16
|Лас Пальмас
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17
|Севилья
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18
|Мальорка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|20
|Валенсия
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украина не сумела набрать ни одного очка за 2 тура в квалификационном групповом этапе
Главный тренер сборной Украины считает, что могло быть как и лучше, так и хуже