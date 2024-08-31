Флик стал автором рекорда десятилетия среди тренеров Барселоны

«Барселона» в 3-м туре чемпионата Испании обыграла клуб «Райо Вальекано» со счетом 2:1 и довела количество своих побед на старте нового сезона до трех в трех сыгранных поединках.

До этого «блауграна» обыграла «Валенсию» (2:1) и «Атлетик» (2:1).

Таким образом, немец Ханс-Дитер Флик, который этим летом возглавил «Барселону», стал автором клубного рекорда за последние 10 лет, стартовав в Ла Лиге с трех побед кряду.

В последний раз подобное удавалось Луису Энрике в 2014-м, а, начиная с 1988 года, Йохану Кройфу, Карлесу Решаку и Тито Виланове.

«Барселона», имея 9 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице испанского чемпионата.