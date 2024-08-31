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Испания
31 августа 2024, 08:48 | Обновлено 31 августа 2024, 08:57
303
0

Флик стал автором рекорда десятилетия среди тренеров Барселоны

Немец вошел в историю каталонского клуба

31 августа 2024, 08:48 | Обновлено 31 августа 2024, 08:57
303
0
Флик стал автором рекорда десятилетия среди тренеров Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

«Барселона» в 3-м туре чемпионата Испании обыграла клуб «Райо Вальекано» со счетом 2:1 и довела количество своих побед на старте нового сезона до трех в трех сыгранных поединках.

До этого «блауграна» обыграла «Валенсию» (2:1) и «Атлетик» (2:1).

Таким образом, немец Ханс-Дитер Флик, который этим летом возглавил «Барселону», стал автором клубного рекорда за последние 10 лет, стартовав в Ла Лиге с трех побед кряду.

В последний раз подобное удавалось Луису Энрике в 2014-м, а, начиная с 1988 года, Йохану Кройфу, Карлесу Решаку и Тито Виланове.

«Барселона», имея 9 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 3 3 0 0 6 - 3 9
2 Вильярреал 3 2 1 0 8 - 6 7
3 Сельта 3 2 0 1 8 - 6 6
4 Атлетико Мадрид 3 1 2 0 5 - 2 5
5 Реал Мадрид 3 1 2 0 5 - 2 5
6 Леганес 3 1 2 0 3 - 2 5
7 Жирона 3 1 1 1 5 - 4 4
8 Райо Вальекано 3 1 1 1 3 - 3 4
9 Атлетик Бильбао 3 1 1 1 3 - 3 4
10 Алавес 3 1 1 1 3 - 3 4
11 Вальядолид 3 1 1 1 1 - 3 4
12 Осасуна 3 1 1 1 2 - 5 4
13 Реал Сосьедад 3 1 0 2 3 - 4 3
14 Хетафе 2 0 2 0 1 - 1 2
15 Бетис 2 0 2 0 1 - 1 2
16 Лас Пальмас 3 0 2 1 4 - 5 2
17 Севилья 3 0 2 1 3 - 4 2
18 Мальорка 3 0 2 1 1 - 2 2
19 Эспаньол 3 0 1 2 0 - 2 1
20 Валенсия 3 0 0 3 2 - 6 0
Полная таблица

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Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Луис Энрике Йохан Кройф Тито Виланова
Юрій Остроумов Источник: Opta
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