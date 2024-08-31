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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 08:13 | Обновлено 31 августа 2024, 08:21
227
0

Рух отпраздновал юбилейный разгром в УПЛ

Желто-черные одержали 10-ю и самую крупную свою победу в УПЛ

31 августа 2024, 08:13 | Обновлено 31 августа 2024, 08:21
227
0
Рух отпраздновал юбилейный разгром в УПЛ
ФК Рух

«Рух», обыграв «Ингулец» со счетом 5:0, отпраздновал 10-ю и самую крупную свою победу в чемпионатах Украины. 6 разгромов желто-черные нанесли соперникам дома и 4 - в гостях. 7 крупных побед львовяне одержали под руководством Виталия Пономарева и 3 - с Иваном Федыком.

К слову, юбилей в поединке с «Ингульцом» отметили два игрока «Руха». Алексей Сыч провел 50 матч в УПЛ в рядах желто-черных. А Игорь Краснопир, оформивший свой премьерный дубль, забил 10-й мяч в элитном дивизионе. Причем второй его гол оказался 10-м для львовян в баталиях с красно-желтыми.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 крупных побед Руха в чемпионатах Украины

Дата

Тренер Руха

Соперник

Счет

1.

12.12.2020

Иван ФЕДЫК

Днепр-1

4:1 (д)

2.

23.04.2021

Иван ФЕДЫК

Мариуполь

3:0 (г)

3.

06.05.2021

Иван ФЕДЫК

Олимпик

3:0 (д)

4.

08.05.2023

Виталий ПОНОМАРЕВ

Ингулец

3:0 (д)

5.

06.08.2023

Виталий ПОНОМАРЕВ

Ворскла

4:1 (д)

6.

22.10.2023

Виталий ПОНОМАРЕВ

Верес

5:2 (г)

7.

16.03.2024

Виталий ПОНОМАРЕВ

Металлист 1925

4:1 (г)

8.

11.08.2024

Виталий ПОНОМАРЕВ

Оболонь

4:0 (г)

9.

25.08.2024

Виталий ПОНОМАРЕВ

Заря

3:0 (д)

10.

30.08.2024

Виталий ПОНОМАРЕВ

Ингулец

5:0 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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