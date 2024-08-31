Рух отпраздновал юбилейный разгром в УПЛ
Желто-черные одержали 10-ю и самую крупную свою победу в УПЛ
«Рух», обыграв «Ингулец» со счетом 5:0, отпраздновал 10-ю и самую крупную свою победу в чемпионатах Украины. 6 разгромов желто-черные нанесли соперникам дома и 4 - в гостях. 7 крупных побед львовяне одержали под руководством Виталия Пономарева и 3 - с Иваном Федыком.
К слову, юбилей в поединке с «Ингульцом» отметили два игрока «Руха». Алексей Сыч провел 50 матч в УПЛ в рядах желто-черных. А Игорь Краснопир, оформивший свой премьерный дубль, забил 10-й мяч в элитном дивизионе. Причем второй его гол оказался 10-м для львовян в баталиях с красно-желтыми.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 крупных побед Руха в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Тренер Руха
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
12.12.2020
|
Иван ФЕДЫК
|
Днепр-1
|
4:1 (д)
|
2.
|
23.04.2021
|
Иван ФЕДЫК
|
Мариуполь
|
3:0 (г)
|
3.
|
06.05.2021
|
Иван ФЕДЫК
|
Олимпик
|
3:0 (д)
|
4.
|
08.05.2023
|
Виталий ПОНОМАРЕВ
|
Ингулец
|
3:0 (д)
|
5.
|
06.08.2023
|
Виталий ПОНОМАРЕВ
|
Ворскла
|
4:1 (д)
|
6.
|
22.10.2023
|
Виталий ПОНОМАРЕВ
|
Верес
|
5:2 (г)
|
7.
|
16.03.2024
|
Виталий ПОНОМАРЕВ
|
Металлист 1925
|
4:1 (г)
|
8.
|
11.08.2024
|
Виталий ПОНОМАРЕВ
|
Оболонь
|
4:0 (г)
|
9.
|
25.08.2024
|
Виталий ПОНОМАРЕВ
|
Заря
|
3:0 (д)
|
10.
|
30.08.2024
|
Виталий ПОНОМАРЕВ
|
Ингулец
|
5:0 (д)
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Поединок состоится 31 августа в 20:00 по Киеву
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