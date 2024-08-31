Рух отпраздновал юбилейный разгром в УПЛ

«Рух», обыграв «Ингулец» со счетом 5:0, отпраздновал 10-ю и самую крупную свою победу в чемпионатах Украины. 6 разгромов желто-черные нанесли соперникам дома и 4 - в гостях. 7 крупных побед львовяне одержали под руководством Виталия Пономарева и 3 - с Иваном Федыком.

К слову, юбилей в поединке с «Ингульцом» отметили два игрока «Руха». Алексей Сыч провел 50 матч в УПЛ в рядах желто-черных. А Игорь Краснопир, оформивший свой премьерный дубль, забил 10-й мяч в элитном дивизионе. Причем второй его гол оказался 10-м для львовян в баталиях с красно-желтыми.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 крупных побед Руха в чемпионатах Украины