Украина. Премьер лига31 августа 2024, 04:53 | Обновлено 31 августа 2024, 05:04
86
0
Источник: Черноморец собирается подписать бразильца из Шеффилд Юнайтед
Вингер Фернандо Маседо может стать игроком одесского клуба
31 августа 2024, 04:53 | Обновлено 31 августа 2024, 05:04
86
0
Одеський «Чорноморець» очікує на приїзд бразильского легіонера з клубу, игравшего в АПЛ.
Клуб з Одеси близький до узгодження контракту з 20-річним правим вінгером Фернандо Маседо.
Гравець дістанеться «морякам» безкоштовно, адже зараз перебуває у статусі вільного агента, інформує журналіст Ігор Бурбас.
Минулого сезону Маседо перебував у складі молодіжки «Шеффілд Юнайтед». Клуб залишив АПЛ і понизився до Чемпіоншипу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 30 августа 2024, 22:11 6
Второе разгромное поражение в группе
Футбол | 30 августа 2024, 07:01 6
Соперников в основном этапе главного еврокубкового клубного турнира узнал и Шахтер
Футбол | 30.08.2024, 15:55
Футбол | 30.08.2024, 07:11
Футбол | 31.08.2024, 04:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.08.2024, 10:47
30.08.2024, 06:23 53
29.08.2024, 02:16 3
29.08.2024, 19:23
30.08.2024, 21:16 21
29.08.2024, 19:51 308
29.08.2024, 23:27 13
30.08.2024, 00:05 1