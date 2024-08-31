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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 04:53 | Обновлено 31 августа 2024, 05:04
86
0

Источник: Черноморец собирается подписать бразильца из Шеффилд Юнайтед

Вингер Фернандо Маседо может стать игроком одесского клуба

31 августа 2024, 04:53 | Обновлено 31 августа 2024, 05:04
86
0
Источник: Черноморец собирается подписать бразильца из Шеффилд Юнайтед
ФК Шеффилд Юнайтед. Фернандо Маседо

Одеський «Чорноморець» очікує на приїзд бразильского легіонера з клубу, игравшего в АПЛ.

Клуб з Одеси близький до узгодження контракту з 20-річним правим вінгером Фернандо Маседо.

Гравець дістанеться «морякам» безкоштовно, адже зараз перебуває у статусі вільного агента, інформує журналіст Ігор Бурбас.

Минулого сезону Маседо перебував у складі молодіжки «Шеффілд Юнайтед». Клуб залишив АПЛ і понизився до Чемпіоншипу.

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Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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