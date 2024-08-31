Колос усилится нападающим из Венесуэлы. Он на контракте в испанском клубе
Контракт Джованни Боливара принадлежит испанскому клубу Альбасете
Клуб Колос из Ковалевки усилит атакующее звено венесуэльским нападающим Джованни Боливаром.
Контракт игрока принадлежит испанскому клубу Альбасете. 22-летний футболист будет играть в Колосе до конца сезона на правах аренды с правом выкупа, сообщает ТаТоТаке.
Джованни Боливар был основным нападающим сборной Венесуэлы U-23 во время отборочного турнира на Олимпиаду-2024. Когда команда играла в двух форвардов, рядом с ним в основе выходил Кевин Келси.
Этот форвард совсем другого профайла, чем Денис Безбородько и Гитис Паулаускас. Он невысокого роста (176 см), но мобильный, скоростной и агрессивный в зонах завершения.
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