Колос усилится нападающим из Венесуэлы. Он на контракте в испанском клубе

Клуб Колос из Ковалевки усилит атакующее звено венесуэльским нападающим Джованни Боливаром.

Контракт игрока принадлежит испанскому клубу Альбасете. 22-летний футболист будет играть в Колосе до конца сезона на правах аренды с правом выкупа, сообщает ТаТоТаке.

Джованни Боливар был основным нападающим сборной Венесуэлы U-23 во время отборочного турнира на Олимпиаду-2024. Когда команда играла в двух форвардов, рядом с ним в основе выходил Кевин Келси.

Этот форвард совсем другого профайла, чем Денис Безбородько и Гитис Паулаускас. Он невысокого роста (176 см), но мобильный, скоростной и агрессивный в зонах завершения.