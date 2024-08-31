Защитник львовских Карпат вызван в сборную Молдовы

Защитник львовских Карпат Владислав Бабогло попал в состав сборной Молдовы.

Бабогло получил вызов в сборную Молдовы на сентябрьские матчи.

На сборную Молдовы ждет два матча, оба пройдут на стадионе Зимбра в Кишиневе.

7 сентября Молдова проведет матч против Мальты в Лиге наций, а 10 сентября – товарищескую игру со сборной Сан-Марино.