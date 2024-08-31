Лига наций31 августа 2024, 03:23 | Обновлено 31 августа 2024, 03:47
28
0
Защитник львовских Карпат вызван в сборную Молдовы
Владислав Бабогло сможет сыграть в матче Лиги наций против Мальты
31 августа 2024, 03:23 | Обновлено 31 августа 2024, 03:47
28
0
Защитник львовских Карпат Владислав Бабогло попал в состав сборной Молдовы.
Бабогло получил вызов в сборную Молдовы на сентябрьские матчи.
На сборную Молдовы ждет два матча, оба пройдут на стадионе Зимбра в Кишиневе.
7 сентября Молдова проведет матч против Мальты в Лиге наций, а 10 сентября – товарищескую игру со сборной Сан-Марино.
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