«Должны выйти дальше». Экс-игрок Динамо дал прогноз на матчи Лиги Европы
Мизин считает, что проблем быть не должно
30 августа состоялась жеребьевка основной части Лиги Европы по футболу. Борьбу за почетный приз продолжают 36 команд, в том числе и киевское «Динамо».
Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Александра Шовковского:
– Я считаю, что киевляне попали в довольно равную по составу участников группу, демонстрирующих разные стили игры и поэтому можно ожидать интересного соперничества.
Поскольку сезон еще только набирает обороты, то сложно сказать, кто будет на первых ролях. В частности, «Рома» с нашим Артемом Довбиком неудачно стартовала у себя в Италии. Если динамовцы сохранят всех ключевых исполнителей и смогут избежать травм, то у них не должно возникнуть проблем с выходом из группы. Для этого нужно будет постараться не потерять «свои» очки в матчах с РФШ, «Ференцварошем», «Викторией». Хотя пробиться в топ-8 в общей таблице будет очень сложно.
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