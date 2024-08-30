«Должны выйти дальше». Экс-игрок Динамо дал прогноз на матчи Лиги Европы

30 августа состоялась жеребьевка основной части Лиги Европы по футболу. Борьбу за почетный приз продолжают 36 команд, в том числе и киевское «Динамо».

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Александра Шовковского:

– Я считаю, что киевляне попали в довольно равную по составу участников группу, демонстрирующих разные стили игры и поэтому можно ожидать интересного соперничества.

Поскольку сезон еще только набирает обороты, то сложно сказать, кто будет на первых ролях. В частности, «Рома» с нашим Артемом Довбиком неудачно стартовала у себя в Италии. Если динамовцы сохранят всех ключевых исполнителей и смогут избежать травм, то у них не должно возникнуть проблем с выходом из группы. Для этого нужно будет постараться не потерять «свои» очки в матчах с РФШ, «Ференцварошем», «Викторией». Хотя пробиться в топ-8 в общей таблице будет очень сложно.