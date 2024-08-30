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  4. Челси отпустил вратаря в клуб Лиги 1. Туда же продаст молодого форварда
Англия
30 августа 2024, 18:48 |
319
2

Челси отпустил вратаря в клуб Лиги 1. Туда же продаст молодого форварда

Петрович перешел в Страсбург, Вашингтона купят за рекордные деньги

30 августа 2024, 18:48 |
319
2
Челси отпустил вратаря в клуб Лиги 1. Туда же продаст молодого форварда
Sky Sports. Джордже Петрович

Челси отпустил вратаря Джордже Петровича в клуб Лиги 1 Страсбург. Переход оформлен на правах годичной аренды с возможностью выкупа.

24-летний страж ворот в минувшем сезоне воспользовался травмами конкурентов и провел в составе Синих 31 матч, однако в текущем чемпионате место в основе себе вернул Роберт Санчес.

Кроме того, Челси продает Страсбургу молодого форварда Вашингтона, которого в прошлом году приобрели у Сантоса. Сообщается, что французский клуб заплатит рекордный для себя 21 миллионов евро.

Сантос успел отыграть за Челси 3 матча.

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Иван Зинченко Источник: ФК Страсбург
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Комментарии 2
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Gargantua81
похоже на махинацию. 
в дочерний клуб продают ненужного игрока дороже чем купили.
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