«Пришло время перемен для ЛЧ». Пушич оценил новый формат главного еврокубка

Наставник Шахтера Марино Пушич считает, что новый формат Лиги чемпионов появился как раз в нужное время, чтобы освежить главный еврокубковый турнир.

«Всегда интересно и необычно знакомиться с новым форматом. В целом, это хорошо. Вещи меняются, и пришло время изменений и для Лиги чемпионов. Больше классных матчей, больше возможностей показать себя».

«Мне нравится. Сперва было непросто все понять, но я разобрался, все нормально. Но прогнозы давать на матчи Лиги чемпионов очень тяжело».

«У нас высокая мотивация, и я уверен, что мы достойно представим Украину и Шахтер в новом розыгрыше Лиги чемпионов», – сказал Пушич.

На основном этапе команда сыграет против Баварии, Боруссии Дортмунд, Аталанты, Арсенала, Янг Бойз, ПСВ, Бреста и Болоньи.