«Пришло время перемен для ЛЧ». Пушич оценил новый формат главного еврокубка
Тренер доволен новым форматом Лиги чемпионом
Наставник Шахтера Марино Пушич считает, что новый формат Лиги чемпионов появился как раз в нужное время, чтобы освежить главный еврокубковый турнир.
«Всегда интересно и необычно знакомиться с новым форматом. В целом, это хорошо. Вещи меняются, и пришло время изменений и для Лиги чемпионов. Больше классных матчей, больше возможностей показать себя».
«Мне нравится. Сперва было непросто все понять, но я разобрался, все нормально. Но прогнозы давать на матчи Лиги чемпионов очень тяжело».
«У нас высокая мотивация, и я уверен, что мы достойно представим Украину и Шахтер в новом розыгрыше Лиги чемпионов», – сказал Пушич.
На основном этапе команда сыграет против Баварии, Боруссии Дортмунд, Аталанты, Арсенала, Янг Бойз, ПСВ, Бреста и Болоньи.
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