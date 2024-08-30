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Лига чемпионов
30 августа 2024, 16:29 | Обновлено 30 августа 2024, 16:30
128
0

«Пришло время перемен для ЛЧ». Пушич оценил новый формат главного еврокубка

Тренер доволен новым форматом Лиги чемпионом

30 августа 2024, 16:29 | Обновлено 30 августа 2024, 16:30
128
0
«Пришло время перемен для ЛЧ». Пушич оценил новый формат главного еврокубка
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник Шахтера Марино Пушич считает, что новый формат Лиги чемпионов появился как раз в нужное время, чтобы освежить главный еврокубковый турнир.

«Всегда интересно и необычно знакомиться с новым форматом. В целом, это хорошо. Вещи меняются, и пришло время изменений и для Лиги чемпионов. Больше классных матчей, больше возможностей показать себя».

«Мне нравится. Сперва было непросто все понять, но я разобрался, все нормально. Но прогнозы давать на матчи Лиги чемпионов очень тяжело».

«У нас высокая мотивация, и я уверен, что мы достойно представим Украину и Шахтер в новом розыгрыше Лиги чемпионов», – сказал Пушич.

На основном этапе команда сыграет против Баварии, Боруссии Дортмунд, Аталанты, Арсенала, Янг Бойз, ПСВ, Бреста и Болоньи.

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Марино Пушич
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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