Англия30 августа 2024, 16:49 | Обновлено 30 августа 2024, 16:50
995
0
Новичок Арсенала получил серьезную травму на первой же тренировке
Мерино пропустит несколько недель
30 августа 2024, 16:49 | Обновлено 30 августа 2024, 16:50
995
0
Наставник Арсенала Микель Артета рассказал о травме, которую получил новичок Микель Мерино. Хавбек, которого подписали 27 августа, получил повреждение плеча на первой тренировке с новой командой.
Сообщается, что Мерино пропустит несколько недель.
«Невезение. Столкнулся на первой тренировке и серьезно травмировал плечо. Жаль, потому что мы все были очень рады этому трансферу. Не исключено, что у него есть небольшой перелом», – сказал Артета.
Трансфер Мерино обошелся клубу в 31,5 млн фунтов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 августа 2024, 00:05 1
Тренер хочет, чтобы Виктор играл еще лучше
Футбол | 30 августа 2024, 17:13 0
Команды сыграют в пятом туре УПЛ
Футбол | 29.08.2024, 20:24
Футбол | 30.08.2024, 10:14
Хоккей | 29.08.2024, 18:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.08.2024, 07:05 14
28.08.2024, 20:34 3
29.08.2024, 19:51 307
29.08.2024, 23:54 22
28.08.2024, 17:48 18
28.08.2024, 21:00 5
28.08.2024, 22:24
29.08.2024, 13:13