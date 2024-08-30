Новичок Арсенала получил серьезную травму на первой же тренировке

Наставник Арсенала Микель Артета рассказал о травме, которую получил новичок Микель Мерино. Хавбек, которого подписали 27 августа, получил повреждение плеча на первой тренировке с новой командой.

Сообщается, что Мерино пропустит несколько недель.

«Невезение. Столкнулся на первой тренировке и серьезно травмировал плечо. Жаль, потому что мы все были очень рады этому трансферу. Не исключено, что у него есть небольшой перелом», – сказал Артета.

Трансфер Мерино обошелся клубу в 31,5 млн фунтов.