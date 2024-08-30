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Англия
30 августа 2024, 16:49 | Обновлено 30 августа 2024, 16:50
995
0

Новичок Арсенала получил серьезную травму на первой же тренировке

Мерино пропустит несколько недель

30 августа 2024, 16:49 | Обновлено 30 августа 2024, 16:50
995
0
Новичок Арсенала получил серьезную травму на первой же тренировке
ФК Арсенал. Микель Мерино

Наставник Арсенала Микель Артета рассказал о травме, которую получил новичок Микель Мерино. Хавбек, которого подписали 27 августа, получил повреждение плеча на первой тренировке с новой командой.

Сообщается, что Мерино пропустит несколько недель.

«Невезение. Столкнулся на первой тренировке и серьезно травмировал плечо. Жаль, потому что мы все были очень рады этому трансферу. Не исключено, что у него есть небольшой перелом», – сказал Артета.

Трансфер Мерино обошелся клубу в 31,5 млн фунтов.

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Арсенал Лондон Микель Мерино Микель Артета травма Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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