Испанцы нанесли 12-й разгром украинцам

Крупное поражение «Кривбасса» от «Бетиса» (0:3) стало 12-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Испании, в том числе 10-м – в гостях. 9 разгромов испанцы нанесли украинцам в Лиге (Кубке) чемпионов, по 1 – в Кубке кубков, Лиге Европы и Лиге конференций. По 5 раз проигрывали с разницей в три и более мяча коллективам из Испании «Динамо» и «Шахтер», по 1 – «Карпаты» и «Кривбасс». 6 крупных викторий отпраздновала в матчах с нашими клубами «Барселона», 4 – «Реал», по 1 – «Бетис» и «Севилья».

К слову, «Кривбасс», уступив зелено-белым, потерпел уже 8-е кряду поражение в еврокубах (мячи 3-20), подняв планку украинского антирекорда, можно сказать, до космических высот.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные поражения украинцев от испанцев в еврокубках

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 21.03.1973 КЧ 1/4 Динамо Реал 0:3 (г) 2. 13.09.1978 КК 1/16 Шахтер Барселона 0:3 (г) 3. 18.03.1992 КЧ ГТ Динамо Барселона 0:3 (г) 4. 29.09.1993 ЛЧ 1/16 Динамо Барселона 1:4 (г) 5. 29.09.2004 ЛЧ ГТ Шахтер Барселона 0:3 (г) 6. 26.09.2006 ЛЧ ГТ Динамо Реал 1:5 (г) 7. 04.11.2010 ЛЕ ГТ Карпаты Севилья 0:4 (г) 8. 06.04.2011 ЛЧ 1/4 Шахтер Барселона 1:5 (г) 9. 15.09.2015 ЛЧ ГТ Шахтер Реал 0:4 (г) 10. 24.11.2020 ЛЧ ГТ Динамо Барселона 0:4 (д) 11. 19.10.2021 ЛЧ ГТ Шахтер Реал 0:5 (д) 12. 29.08.2024 ЛК КР4 Кривбасс Бетис 0:3 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.