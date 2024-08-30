Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испанцы нанесли 12-й разгром украинцам
Лига конференций
30 августа 2024, 15:30 | Обновлено 30 августа 2024, 15:36
701
0

Испанцы нанесли 12-й разгром украинцам

«Кривбасс» потерпел 8-е подряд поражение в еврокубках

30 августа 2024, 15:30 | Обновлено 30 августа 2024, 15:36
701
0
Испанцы нанесли 12-й разгром украинцам
Getty Images/Global Images Ukraine

Крупное поражение «Кривбасса» от «Бетиса» (0:3) стало 12-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Испании, в том числе 10-м – в гостях. 9 разгромов испанцы нанесли украинцам в Лиге (Кубке) чемпионов, по 1 – в Кубке кубков, Лиге Европы и Лиге конференций. По 5 раз проигрывали с разницей в три и более мяча коллективам из Испании «Динамо» и «Шахтер», по 1 – «Карпаты» и «Кривбасс». 6 крупных викторий отпраздновала в матчах с нашими клубами «Барселона», 4 – «Реал», по 1 – «Бетис» и «Севилья».

К слову, «Кривбасс», уступив зелено-белым, потерпел уже 8-е кряду поражение в еврокубах (мячи 3-20), подняв планку украинского антирекорда, можно сказать, до космических высот.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные поражения украинцев от испанцев в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

21.03.1973

КЧ

1/4

Динамо

Реал

0:3 (г)

2.

13.09.1978

КК

1/16

Шахтер

Барселона

0:3 (г)

3.

18.03.1992

КЧ

ГТ

Динамо

Барселона

0:3 (г)

4.

29.09.1993

ЛЧ

1/16

Динамо

Барселона

1:4 (г)

5.

29.09.2004

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Барселона

0:3 (г)

6.

26.09.2006

ЛЧ

ГТ

Динамо

Реал

1:5 (г)

7.

04.11.2010

ЛЕ

ГТ

Карпаты

Севилья

0:4 (г)

8.

06.04.2011

ЛЧ

1/4

Шахтер

Барселона

1:5 (г)

9.

15.09.2015

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Реал

0:4 (г)

10.

24.11.2020

ЛЧ

ГТ

Динамо

Барселона

0:4 (д)

11.

19.10.2021

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Реал

0:5 (д)

12.

29.08.2024

ЛК

КР4

Кривбасс

Бетис

0:3 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

По теме:
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Жеребьевка Лиги конференций. Оппоненты для Челси. Смотреть онлайн. LIVE
Игра с Бетисом стала юбилейной для капитана Кривбасса
цифры и факты Бетис - Кривбасс Лига конференций Кривбасс Кривой Рог
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс в еврокубках закончил: 4 матча, 4 поражения. А стоило ли начинать?
Футбол | 30 августа 2024, 11:45 36
Кривбасс в еврокубках закончил: 4 матча, 4 поражения. А стоило ли начинать?
Кривбасс в еврокубках закончил: 4 матча, 4 поражения. А стоило ли начинать?

Алексей Сливченко подводит черту под «еврокубковым походом» бронзового призера минувшего сезона УПЛ

Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Хоккей | 29 августа 2024, 18:25 22
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026

Соперник забросил 7 шайб

Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Футбол | 30.08.2024, 00:05
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал голкипера сборной Англии в Саутгемптон
Футбол | 30.08.2024, 15:31
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал голкипера сборной Англии в Саутгемптон
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал голкипера сборной Англии в Саутгемптон
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Баскетбол | 29.08.2024, 18:18
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
29.08.2024, 13:13
Олимпийские игры
Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии
Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии
28.08.2024, 23:58 15
Теннис
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
28.08.2024, 20:29
Теннис
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
29.08.2024, 23:54 22
Футбол
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
28.08.2024, 21:00 5
Футбол
Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом
Известный эксперт назвал игрока Динамо, провалившего матчи с Зальцбургом
29.08.2024, 00:25 1
Футбол
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
28.08.2024, 19:10 2
Футбол
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
29.08.2024, 06:23 247
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем