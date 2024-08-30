Испанцы нанесли 12-й разгром украинцам
«Кривбасс» потерпел 8-е подряд поражение в еврокубках
Крупное поражение «Кривбасса» от «Бетиса» (0:3) стало 12-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Испании, в том числе 10-м – в гостях. 9 разгромов испанцы нанесли украинцам в Лиге (Кубке) чемпионов, по 1 – в Кубке кубков, Лиге Европы и Лиге конференций. По 5 раз проигрывали с разницей в три и более мяча коллективам из Испании «Динамо» и «Шахтер», по 1 – «Карпаты» и «Кривбасс». 6 крупных викторий отпраздновала в матчах с нашими клубами «Барселона», 4 – «Реал», по 1 – «Бетис» и «Севилья».
К слову, «Кривбасс», уступив зелено-белым, потерпел уже 8-е кряду поражение в еврокубах (мячи 3-20), подняв планку украинского антирекорда, можно сказать, до космических высот.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все крупные поражения украинцев от испанцев в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
21.03.1973
|
КЧ
|
1/4
|
Динамо
|
Реал
|
0:3 (г)
|
2.
|
13.09.1978
|
КК
|
1/16
|
Шахтер
|
Барселона
|
0:3 (г)
|
3.
|
18.03.1992
|
КЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Барселона
|
0:3 (г)
|
4.
|
29.09.1993
|
ЛЧ
|
1/16
|
Динамо
|
Барселона
|
1:4 (г)
|
5.
|
29.09.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Барселона
|
0:3 (г)
|
6.
|
26.09.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Реал
|
1:5 (г)
|
7.
|
04.11.2010
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Карпаты
|
Севилья
|
0:4 (г)
|
8.
|
06.04.2011
|
ЛЧ
|
1/4
|
Шахтер
|
Барселона
|
1:5 (г)
|
9.
|
15.09.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Реал
|
0:4 (г)
|
10.
|
24.11.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Барселона
|
0:4 (д)
|
11.
|
19.10.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Реал
|
0:5 (д)
|
12.
|
29.08.2024
|
ЛК
|
КР4
|
Кривбасс
|
Бетис
|
0:3 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко подводит черту под «еврокубковым походом» бронзового призера минувшего сезона УПЛ
Соперник забросил 7 шайб