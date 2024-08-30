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  4. Осака прокомментировала вылет во втором раунде US Open
US Open
30 августа 2024, 14:59 |
430
0

Осака прокомментировала вылет во втором раунде US Open

Наоми проиграла Каролине Муховой

30 августа 2024, 14:59 |
430
0
Осака прокомментировала вылет во втором раунде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала поражение от Каролины Муховой во втором раунде US Open.

«Я чувствую, что набираю форму после беременности, но и в 2022 году я не была лучшей версией себя. В каком-то смысле мне пришлось наверстывать упущенное, и в то же время я пытаюсь пройти через это. Это было немного сложно. Очевидно, что я могу судить о своей работе только по результатам. Я чувствую, что стала быстрее, лучше. Но я проиграла во 2-м круге, так что это немного неприятно. Хотя было весело играть во многих турнирах. Это, безусловно, было необходимо. Я смогла побывать в разных городах, в которых раньше не была...

Это тяжело, потому что я принимаю эти поражения близко к сердцу. Прозвучит драматично, но я чувствую, что мое сердце умирает каждый раз, когда я проигрываю. Это очень тяжело. Но я стараюсь быть взрослее, извлекать уроки и больше говорить о них», – сказала Осака.

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Наоми Осака Каролина Мухова US Open 2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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