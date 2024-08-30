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Лига конференций
30 августа 2024, 14:38 | Обновлено 30 августа 2024, 14:44
51
0

Игра с Бетисом стала юбилейной для капитана Кривбасса

Дмитрий Хомченовский провел 300-й матч в украинской карьере

30 августа 2024, 14:38 | Обновлено 30 августа 2024, 14:44
51
0
Игра с Бетисом стала юбилейной для капитана Кривбасса
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Хомченовский (слева)

Матч с «Бетисом» (0:3) стал 300-м в украинской карьере 34-летнего капитана бело-красно-черных Дмитрия Хомченовского. 227 встреч он отыграл за «Зарю», 67 – за «Кривбасс», 4 – за национальную сборную и 2 – за «Олимпик». 247 раз Дмитрий выходил на поле в чемпионатах Украины, 31 – в еврокубках и 18 – в Кубке Украины.

В гвардейский «Клуб 300» Хомченовский вошел через 16 лет 44 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 16 июля 2008 года в домашнем кубковом поединке «Олимпика» с криворожским «Горняком» (4:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Дмитрий Хомченовский Бетис - Кривбасс Лига конференций
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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