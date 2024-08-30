Игра с Бетисом стала юбилейной для капитана Кривбасса

Матч с «Бетисом» (0:3) стал 300-м в украинской карьере 34-летнего капитана бело-красно-черных Дмитрия Хомченовского. 227 встреч он отыграл за «Зарю», 67 – за «Кривбасс», 4 – за национальную сборную и 2 – за «Олимпик». 247 раз Дмитрий выходил на поле в чемпионатах Украины, 31 – в еврокубках и 18 – в Кубке Украины.

В гвардейский «Клуб 300» Хомченовский вошел через 16 лет 44 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 16 июля 2008 года в домашнем кубковом поединке «Олимпика» с криворожским «Горняком» (4:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ