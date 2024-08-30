Бетис испортил юбилей наставнику Кривбасса

Поединок с «Бетисом» (0:3) стал 30-м для Юрия Вернидуба в еврокубках во главе украинских клубов. Он стал восьмым тренером наших команд, достигшим этого рубежа. Под руководством Вернидуба «Заря» и «Кривбасс» провели 28 матчей в Лиге Европы и 2 – в Лиге конференций.

Подопечные юбиляра одержали в общей сложности 7 побед, 7 встреч завершили вничью, 17 проиграли, 30 мячей забили, 43 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 тренеров-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Тренер Годы Клубы Всего ЛЧ ЛЕ КК ЛК СК 1. Мирча ЛУЧЕСКУ 2004-2023 Шахтер (134), 169 109 55 - 4 1 Динамо (35) 2. Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 1973-2001 Динамо 135 94 20 18 - 3 3. Мирон МАРКЕВИЧ 1993-2015 Карпаты (2), 79 4 73 2 - - Металлист (52), - - Днепр (25) - - 4. Юрий СЕМИН 2008-2012 Динамо 39 17 22 - - - 5. Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ 1988-2005 Днепр 33 6 27 - - - 6. Виктор ПРОКОПЕНКО 1985-2001 Черноморец (12), 30 14 12 4 - - Шахтер (18) - - Александр ХАЦКЕВИЧ 2017-2019 Динамо 30 8 22 - - - Юрий ВЕРНИДУБ 2014-2024 Заря (26), 30 - 28 - 2 - Кривбасс (4) - - 9. Паулу ФОНСЕКА 2016-2019 Шахтер 28 16 12 - - - 10. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 2002-2019 Динамо 27 19 8 - - -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.