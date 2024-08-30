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Лига конференций
30 августа 2024, 14:29 | Обновлено 30 августа 2024, 14:35
161
0

Бетис испортил юбилей наставнику Кривбасса

Юрий Вернидуб провел 30-й матч в еврокубках во главе украинских клубов

30 августа 2024, 14:29 | Обновлено 30 августа 2024, 14:35
161
0
Бетис испортил юбилей наставнику Кривбасса
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с «Бетисом» (0:3) стал 30-м для Юрия Вернидуба в еврокубках во главе украинских клубов. Он стал восьмым тренером наших команд, достигшим этого рубежа. Под руководством Вернидуба «Заря» и «Кривбасс» провели 28 матчей в Лиге Европы и 2 – в Лиге конференций.

Подопечные юбиляра одержали в общей сложности 7 побед, 7 встреч завершили вничью, 17 проиграли, 30 мячей забили, 43 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 тренеров-гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Тренер

Годы

Клубы

Всего

ЛЧ

ЛЕ

КК

ЛК

СК

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

2004-2023

Шахтер (134),

169

109

55

-

4

1

Динамо (35)

2.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

1973-2001

Динамо

135

94

20

18

-

3

3.

Мирон МАРКЕВИЧ

1993-2015

Карпаты (2),

79

4

73

2

-

-

Металлист (52),

-

-

Днепр (25)

-

-

4.

Юрий СЕМИН

2008-2012

Динамо

39

17

22

-

-

-

5.

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ

1988-2005

Днепр

33

6

27

-

-

-

6.

Виктор ПРОКОПЕНКО

1985-2001

Черноморец (12),

30

14

12

4

-

-

Шахтер (18)

-

-

Александр ХАЦКЕВИЧ

2017-2019

Динамо

30

8

22

-

-

-

Юрий ВЕРНИДУБ

2014-2024

Заря (26),

30

-

28

-

2

-

Кривбасс (4)

-

-

9.

Паулу ФОНСЕКА

2016-2019

Шахтер

28

16

12

-

-

-

10.

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

2002-2019

Динамо

27

19

8

-

-

-

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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