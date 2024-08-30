Бетис испортил юбилей наставнику Кривбасса
Юрий Вернидуб провел 30-й матч в еврокубках во главе украинских клубов
Поединок с «Бетисом» (0:3) стал 30-м для Юрия Вернидуба в еврокубках во главе украинских клубов. Он стал восьмым тренером наших команд, достигшим этого рубежа. Под руководством Вернидуба «Заря» и «Кривбасс» провели 28 матчей в Лиге Европы и 2 – в Лиге конференций.
Подопечные юбиляра одержали в общей сложности 7 побед, 7 встреч завершили вничью, 17 проиграли, 30 мячей забили, 43 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 тренеров-гвардейцев украинских клубов в еврокубках
|
|
Тренер
|
Годы
|
Клубы
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
КК
|
ЛК
|
СК
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2004-2023
|
Шахтер (134),
|
169
|
109
|
55
|
-
|
4
|
1
|
|
|
|
Динамо (35)
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
1973-2001
|
Динамо
|
135
|
94
|
20
|
18
|
-
|
3
|
3.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
1993-2015
|
Карпаты (2),
|
79
|
4
|
73
|
2
|
-
|
-
|
|
|
|
Металлист (52),
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
Днепр (25)
|
|
|
|
|
-
|
-
|
4.
|
Юрий СЕМИН
|
2008-2012
|
Динамо
|
39
|
17
|
22
|
-
|
-
|
-
|
5.
|
Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ
|
1988-2005
|
Днепр
|
33
|
6
|
27
|
-
|
-
|
-
|
6.
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
1985-2001
|
Черноморец (12),
|
30
|
14
|
12
|
4
|
-
|
-
|
|
|
|
Шахтер (18)
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
2017-2019
|
Динамо
|
30
|
8
|
22
|
-
|
-
|
-
|
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
2014-2024
|
Заря (26),
|
30
|
-
|
28
|
-
|
2
|
-
|
|
|
|
Кривбасс (4)
|
|
|
|
|
-
|
-
|
9.
|
Паулу ФОНСЕКА
|
2016-2019
|
Шахтер
|
28
|
16
|
12
|
-
|
-
|
-
|
10.
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
2002-2019
|
Динамо
|
27
|
19
|
8
|
-
|
-
|
-
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.
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