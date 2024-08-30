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Премьер-лига
Верес
01.09.2024 13:00 - : -
Левый берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 11:29 | Обновлено 30 августа 2024, 11:36
18
0

Верес – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 сентября в 13:00 видеотрансляцию матча 5-го тура УПЛ

30 августа 2024, 11:29 | Обновлено 30 августа 2024, 11:36
18
0
Верес – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

В воскресенье, 1 сентября, в 13:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Левый берег».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киева.

Верес – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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