В воскресенье, 1 сентября, в 13:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Левый берег».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киева.



Верес – Левый Берег. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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