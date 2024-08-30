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Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 13:51 | Обновлено 30 августа 2024, 14:10
225
0

А судьи кто? Назначения арбитров на матчи 5-го тура УПЛ

Поединки 5-го тура состоятся с 30 августа по 1 сентября

30 августа 2024, 13:51 | Обновлено 30 августа 2024, 14:10
225
0
А судьи кто? Назначения арбитров на матчи 5-го тура УПЛ
УПЛ. Владимир Новохатний

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 5-го тура пройдут с 30 августа по 1 сентября.

УПЛ. 5-й тур

30 августа (пятница)

Оболонь – Заря. 15:30. Киев, Оболонь-Арена

  • Арбитр – Денис Резников (Каменское). Арбитр VAR – Дмитрий Кубряк (Одесса).

Рух – Ингулец. 18:00. Львов Арена Львов

  • Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков). Арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская область)

31 августа (суббота)

Карпаты – Ворскла. 13:00. Львов, Украина

  • Арбитр – Владимир Новохатний (Черкассы). Арбитр VAR – Дмитрий Евтухов (Днепр).

Александрия – Колос. 15:30. Александрия, Ника

  • Арбитр – Клим Заброда (Сумы). Арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр).

Черноморец – Полесье. 18:00. Одесса, Черноморец

  • Арбитр – Александр Афанасьев (Харьков). Арбитр VAR – Александр Каленов (Хмельницкий).

1 сентября (воскресенье)

Верес – Левый Берег. 13:00. Ровно, Авангард

  • Арбитр – Михаил Райда (Закарпатская область). Арбитр VAR – Игорь Пасхал (Херсон).

Динамо – ЛНЗ. 15:30. Киев, Динамо имени Валерия Лобановского

  • Арбитр – Александр Шандор (Львов). Арбитр VAR – Роман Блавацкий (Львов).

Кривбасс – Шахтер. 18:00. Кривой Рог, Горняк

  • Арбитр – Денис Шурман (Львовская область). Арбитр VAR – Александр Омельченко (Славянск).
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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