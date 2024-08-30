А судьи кто? Назначения арбитров на матчи 5-го тура УПЛ
Поединки 5-го тура состоятся с 30 августа по 1 сентября
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 5-го тура пройдут с 30 августа по 1 сентября.
УПЛ. 5-й тур
30 августа (пятница)
Оболонь – Заря. 15:30. Киев, Оболонь-Арена
- Арбитр – Денис Резников (Каменское). Арбитр VAR – Дмитрий Кубряк (Одесса).
Рух – Ингулец. 18:00. Львов Арена Львов
- Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков). Арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская область)
31 августа (суббота)
Карпаты – Ворскла. 13:00. Львов, Украина
- Арбитр – Владимир Новохатний (Черкассы). Арбитр VAR – Дмитрий Евтухов (Днепр).
Александрия – Колос. 15:30. Александрия, Ника
- Арбитр – Клим Заброда (Сумы). Арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр).
Черноморец – Полесье. 18:00. Одесса, Черноморец
- Арбитр – Александр Афанасьев (Харьков). Арбитр VAR – Александр Каленов (Хмельницкий).
1 сентября (воскресенье)
Верес – Левый Берег. 13:00. Ровно, Авангард
- Арбитр – Михаил Райда (Закарпатская область). Арбитр VAR – Игорь Пасхал (Херсон).
Динамо – ЛНЗ. 15:30. Киев, Динамо имени Валерия Лобановского
- Арбитр – Александр Шандор (Львов). Арбитр VAR – Роман Блавацкий (Львов).
Кривбасс – Шахтер. 18:00. Кривой Рог, Горняк
- Арбитр – Денис Шурман (Львовская область). Арбитр VAR – Александр Омельченко (Славянск).
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