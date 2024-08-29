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US Open
29 августа 2024, 22:20 | Обновлено 29 августа 2024, 22:22
337
0

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 30 августа

В пятницу важнейшие поединки сыграют Элина Свитолина и Марта Костюк

29 августа 2024, 22:20 | Обновлено 29 августа 2024, 22:22
337
0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 30 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

30 августа будут сыграны поединки третьего раунда основной сетки Открытого чемпионата США по теннису, а также продолжаться соревнования в парных разрядах.

В пятницу на корты Нью-Йорка в одиночном разряде выйдут Элина Свитолина и Марта Костюк (расписание будет дополнено).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Третий круг одиночного разряда

Arthur Ashe Stadium. 1 запуск (19:00)
Элина Свитолина (№28 WTA) [27] – Коко Гофф (№3 WTA) [3]

Louis Armstrong Stadium. 2 запуск (19:30*)
Марта Костюк (№19 WTA) [19] – Эмма Наварро (№12 WTA) [13]

*ориентировочное время начала по Киеву

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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