Расписание матчей с участием украинок на US Open на 30 августа
В пятницу важнейшие поединки сыграют Элина Свитолина и Марта Костюк
30 августа будут сыграны поединки третьего раунда основной сетки Открытого чемпионата США по теннису, а также продолжаться соревнования в парных разрядах.
В пятницу на корты Нью-Йорка в одиночном разряде выйдут Элина Свитолина и Марта Костюк (расписание будет дополнено).
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
US Open. Третий круг одиночного разряда
Arthur Ashe Stadium. 1 запуск (19:00)
Элина Свитолина (№28 WTA) [27] – Коко Гофф (№3 WTA) [3]
Louis Armstrong Stadium. 2 запуск (19:30*)
Марта Костюк (№19 WTA) [19] – Эмма Наварро (№12 WTA) [13]
*ориентировочное время начала по Киеву
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