Расписание матчей с участием украинок на US Open на 30 августа

30 августа будут сыграны поединки третьего раунда основной сетки Открытого чемпионата США по теннису, а также продолжаться соревнования в парных разрядах.

В пятницу на корты Нью-Йорка в одиночном разряде выйдут Элина Свитолина и Марта Костюк (расписание будет дополнено).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Третий круг одиночного разряда

Arthur Ashe Stadium. 1 запуск (19:00)

Элина Свитолина (№28 WTA) [27] – Коко Гофф (№3 WTA) [3]

Louis Armstrong Stadium. 2 запуск (19:30*)

Марта Костюк (№19 WTA) [19] – Эмма Наварро (№12 WTA) [13]

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ