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  4. Игрок Шахтера – о жеребьевке Лиги чемпионов и новом графике матчей
Лига чемпионов
29 августа 2024, 21:13 |
1731
2

Игрок Шахтера – о жеребьевке Лиги чемпионов и новом графике матчей

Бондарь высказался о жеребьевке нового формата Лиги чемпионов

29 августа 2024, 21:13 |
1731
2
Игрок Шахтера – о жеребьевке Лиги чемпионов и новом графике матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Защитник Шахтера Валерий Бондарь оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов, где команде выпали Бавария, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест и Болонья.

«Попались сильные команды, и будет интересно показать себя именно против них. Кроме того, есть новые команды, так что будет интересно. Самый сильный, наверное, Арсенал. Поняли, что теперь будет 8 матчей на этом этапе, но 6 пройдут до декабря как и было раньше, а потом еще два в январе».

«Думаю, это интересно, новый формат тоже интересно. Боруссия Дортмунд и Бавария? Нам тяжело даются немецкие соперники, но из первой корзины там все такие соперники, которые обычно свои чемпионаты выигрывают. Это все гранды, легко не будет».

«Календарь? Если мы хотим быть лучшими, то нужно брать пример с топ-чемпионатов. Есть команды, которые и в новый год играют, и через два дня на третий. Нужно привыкать к такому темпу. УПЛ завершится в декабре и, наверное, будет какой-то отпуск», – передает слова Бондаря корреспондент Sport.ua Сергей Цыба.

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Валерий Бондарь Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Шахтер Донецк Бавария Александр Зинченко Лига чемпионов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Sergio
гідне дно на замінц матвієнку
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rizzo
А хто міг би бути не сильним?
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