Больше, чем у Роналду. За трансферы Лукаку заплатили 370 миллионов евро

Форвард Ромелу Лукаку после перехода из «Челси» в «Наполи» стал вторым самым дорогим игроком в истории по общей сумме всех трансферов.

С учетом 30 миллионов евро, которые заплатил неаполитанский клуб, общая сумма всех трансферов бельгийца составляет 370 миллионов евро, что вывело его на второе место в истории.

Больше только у Неймара, за которого суммарно заплатили 400 миллионов.

Лукаку, у которого уже девять переходов в карьере, обошел Криштиану Роналду, который остается на третьей позиции с 250 миллионами евро.

