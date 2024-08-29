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  4. Больше, чем у Роналду. За трансферы Лукаку заплатили 370 миллионов евро
Италия
29 августа 2024, 20:11 |
632
0

Больше, чем у Роналду. За трансферы Лукаку заплатили 370 миллионов евро

Игрок снова сменил команду

29 августа 2024, 20:11 |
632
0
Больше, чем у Роналду. За трансферы Лукаку заплатили 370 миллионов евро
ФК Наполи. Ромелу Лукаку

Форвард Ромелу Лукаку после перехода из «Челси» в «Наполи» стал вторым самым дорогим игроком в истории по общей сумме всех трансферов.

С учетом 30 миллионов евро, которые заплатил неаполитанский клуб, общая сумма всех трансферов бельгийца составляет 370 миллионов евро, что вывело его на второе место в истории.

Больше только у Неймара, за которого суммарно заплатили 400 миллионов.

Лукаку, у которого уже девять переходов в карьере, обошел Криштиану Роналду, который остается на третьей позиции с 250 миллионами евро.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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