Больше, чем у Роналду. За трансферы Лукаку заплатили 370 миллионов евро
Игрок снова сменил команду
Форвард Ромелу Лукаку после перехода из «Челси» в «Наполи» стал вторым самым дорогим игроком в истории по общей сумме всех трансферов.
С учетом 30 миллионов евро, которые заплатил неаполитанский клуб, общая сумма всех трансферов бельгийца составляет 370 миллионов евро, что вывело его на второе место в истории.
Больше только у Неймара, за которого суммарно заплатили 400 миллионов.
Лукаку, у которого уже девять переходов в карьере, обошел Криштиану Роналду, который остается на третьей позиции с 250 миллионами евро.
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