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  4. Будет ли первая победа? Цыганков – в основе Жироны на матч Ла Лиги
Испания
29 августа 2024, 19:03 | Обновлено 29 августа 2024, 19:04
505
3

Будет ли первая победа? Цыганков – в основе Жироны на матч Ла Лиги

Виктор снова получил шанс в основе

29 августа 2024, 19:03 | Обновлено 29 августа 2024, 19:04
505
3
Будет ли первая победа? Цыганков – в основе Жироны на матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В 20:00 начнется матч 3-го тура чемпионата Испании между Жироной и Осасуной. В стартовом составе хозяев в основе выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков.

Игрок пропустил первый тур сезона и вышел на второй.

Жирона еще не побеждала в текущем чемпионате Ла Лиги: ничья с Бетисом и поражение от Атлетико.

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Виктор Цыганков Жирона Осасуна Ла Лига стартовые составы чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Перець
10 місце за щастя з такою грою 
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0
Saar
Не вірю в Жирону в цьому сезоні, взагалі!
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0
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