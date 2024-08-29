Будет ли первая победа? Цыганков – в основе Жироны на матч Ла Лиги

В 20:00 начнется матч 3-го тура чемпионата Испании между Жироной и Осасуной. В стартовом составе хозяев в основе выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков.

Игрок пропустил первый тур сезона и вышел на второй.

Жирона еще не побеждала в текущем чемпионате Ла Лиги: ничья с Бетисом и поражение от Атлетико.