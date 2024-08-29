Испания29 августа 2024, 19:03 | Обновлено 29 августа 2024, 19:04
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Будет ли первая победа? Цыганков – в основе Жироны на матч Ла Лиги
Виктор снова получил шанс в основе
29 августа 2024, 19:03 | Обновлено 29 августа 2024, 19:04
505
3
В 20:00 начнется матч 3-го тура чемпионата Испании между Жироной и Осасуной. В стартовом составе хозяев в основе выйдет украинский хавбек Виктор Цыганков.
Игрок пропустил первый тур сезона и вышел на второй.
Жирона еще не побеждала в текущем чемпионате Ла Лиги: ничья с Бетисом и поражение от Атлетико.
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Комментарии 3
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10 місце за щастя з такою грою
Не вірю в Жирону в цьому сезоні, взагалі!
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