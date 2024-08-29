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Украина. Премьер лига
29 августа 2024, 18:52 |
41
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Колос

31 августа в 15:30 пройдет матч 5-го тура УПЛ

29 августа 2024, 18:52 |
41
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Колос
УПЛ

В субботу, 31 августа, в 15:30 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе КСК Ника.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Клим Заброда из города Сумы.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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