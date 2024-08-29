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Англия
29 августа 2024, 18:59 |
58
0

Игрок основы чемпионского Лестера завершил карьеру

Марк Олбрайтон повесил бутсы на гвоздь

29 августа 2024, 18:59 |
58
0
Игрок основы чемпионского Лестера завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Олбрайтон

Бывший английский фланговый защитник/полузащитник Марк Олбрайтон объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

Олбрайтон известен, прежде всего, по выступлениям в составе «Лестера», который и стал последним клубом в его профессиональной карьере. Он защищал цвета «Лисов» с 2014 по 2024 годы, и в 2016 году вместе с командой сенсационно стал чемпионом АПЛ.

Также Олбрайтон защищал цвета «Астон Виллы», «Уигана» и «Вест Бромвича». Суммарно провел 10 матчей и забил 1 гол за молодежные сборные Англии U-20 и U-21.

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Лестер завершение карьеры
Олег Дидух Источник: Instagram
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