Игрок основы чемпионского Лестера завершил карьеру

Бывший английский фланговый защитник/полузащитник Марк Олбрайтон объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

Олбрайтон известен, прежде всего, по выступлениям в составе «Лестера», который и стал последним клубом в его профессиональной карьере. Он защищал цвета «Лисов» с 2014 по 2024 годы, и в 2016 году вместе с командой сенсационно стал чемпионом АПЛ.

Также Олбрайтон защищал цвета «Астон Виллы», «Уигана» и «Вест Бромвича». Суммарно провел 10 матчей и забил 1 гол за молодежные сборные Англии U-20 и U-21.