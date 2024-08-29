Французский защитник Лейпцига может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Мохамед Симакан уже в ближайшее время может стать игроком Аль-Насра
«Аль-Насру» удалось договориться с «РБ Лейпцигом» о трансфере французского центрбека лейципского клуба Мохамеда Симакана, сообщает RMC Sport.
По информации источника, стоимость трансфера достигнет 45 миллионов евро. Саудиты предлагают защитнику контракт на 5 лет, если Симакан примет это предложение, уже завтра он сможет пройти медицинское обследование в «Аль-Насре».
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в 35 миллионов евро.
В Германию француз перешел летом 2021 года из «Страсбурга» за 15 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Симакан провел за «Лейпциг» в Бундеслиге 32 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.
🇸🇦 Selon les infos de RMC Sport, Leipzig et Al-Nassr ont trouvé un accord pour le transfert de Simakan (45 M€).— RMC Sport (@RMCsport) August 29, 2024
Le club saoudien pousse pour un accord avec le joueur et propose cinq ans de contrat.https://t.co/zsCg1aArnf pic.twitter.com/i9i5FXtSIz
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