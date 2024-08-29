Французский защитник Лейпцига может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

«Аль-Насру» удалось договориться с «РБ Лейпцигом» о трансфере французского центрбека лейципского клуба Мохамеда Симакана, сообщает RMC Sport.

По информации источника, стоимость трансфера достигнет 45 миллионов евро. Саудиты предлагают защитнику контракт на 5 лет, если Симакан примет это предложение, уже завтра он сможет пройти медицинское обследование в «Аль-Насре».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в 35 миллионов евро.

В Германию француз перешел летом 2021 года из «Страсбурга» за 15 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Симакан провел за «Лейпциг» в Бундеслиге 32 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи.