В субботу, 31 августа, в 13:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Ворскла».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Владимир Новохатний из Черкасс.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV