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Украина. Премьер лига
29 августа 2024, 18:19 |
110
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Ворскла

31 августа в 13:00 состоится матч 5-го тура УПЛ

29 августа 2024, 18:19 |
110
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Ворскла
ФК Ворскла

В субботу, 31 августа, в 13:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Ворскла».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Владимир Новохатний из Черкасс.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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