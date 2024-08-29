ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Ньюкасла завершил карьеру в сборной Англии

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер принял решение завершить карьеру в сборной Англии. Об этом 33-летний футболист сообщил у себя в соцсетях.

Триппьер дебютировал за сборную Англии в 2017 году. Суммарно провел 54 матча в составе «Трех львов» и забил 1 гол.

Со сборной Англии Триппьер добирался до финалов Евро-2020 и Евро-2024 (оба решающих поединка были проиграны), а также до полуфинала чемпионата мира 2018 года.

Именно в полуфинальном матче ЧМ-2018 против Хорватии (поражение 1:2 в овертайме) Триппьер и забил свой единственный гол в составе сборной Англии.