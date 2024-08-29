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Лига наций
29 августа 2024, 15:20 | Обновлено 29 августа 2024, 15:40
454
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Ньюкасла завершил карьеру в сборной Англии

Киран Триппьер сосредоточится на клубном футболе

29 августа 2024, 15:20 | Обновлено 29 августа 2024, 15:40
454
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Ньюкасла завершил карьеру в сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер принял решение завершить карьеру в сборной Англии. Об этом 33-летний футболист сообщил у себя в соцсетях.

Триппьер дебютировал за сборную Англии в 2017 году. Суммарно провел 54 матча в составе «Трех львов» и забил 1 гол.

Со сборной Англии Триппьер добирался до финалов Евро-2020 и Евро-2024 (оба решающих поединка были проиграны), а также до полуфинала чемпионата мира 2018 года.

Именно в полуфинальном матче ЧМ-2018 против Хорватии (поражение 1:2 в овертайме) Триппьер и забил свой единственный гол в составе сборной Англии.

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Олег Дидух Источник: Instagram
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