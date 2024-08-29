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  4. Гармаш кратко отреагировал на слухи о переводе в дубль Металлиста 1925
Украина. Первая лига
29 августа 2024, 13:56 |
803
2

Гармаш кратко отреагировал на слухи о переводе в дубль Металлиста 1925

Опытный полузащитник подтвердил информацию журналистов

29 августа 2024, 13:56 |
803
2
Гармаш кратко отреагировал на слухи о переводе в дубль Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Денис Гармаш

Опытный полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Денис Гармаш подтвердил слухи о переводе во вторую команду клуба:

«Да», – ответил 34-летний футболист на вопрос журналистов.

Напомним, кроме Дениса Гармаша в дубль «Металлиста 1925» новый главный тренер Патрик ван Леувен отправил защитников Максима Жичикова и Игоря Курило.

Денис Гармаш присоединился к «Металлисту 1925» зимой 2024 года и за время в клубе успел провести 15 матчей за харьковскую команду, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины в 300 тысяч евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Falko
Коментар Гармаша у 217 разів коротший за текст новини про цей коментар і навіть у 25 разів - за заголовок новини.
Журналісти, вчиться у Гармаша )
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+1
Gargantua81
Так как Денис играл последние пару лет, то надо просто заканчивать.
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0
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