Гармаш кратко отреагировал на слухи о переводе в дубль Металлиста 1925

Опытный полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Денис Гармаш подтвердил слухи о переводе во вторую команду клуба:

«Да», – ответил 34-летний футболист на вопрос журналистов.

Напомним, кроме Дениса Гармаша в дубль «Металлиста 1925» новый главный тренер Патрик ван Леувен отправил защитников Максима Жичикова и Игоря Курило.

Денис Гармаш присоединился к «Металлисту 1925» зимой 2024 года и за время в клубе успел провести 15 матчей за харьковскую команду, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины в 300 тысяч евро.