Гармаш кратко отреагировал на слухи о переводе в дубль Металлиста 1925
Опытный полузащитник подтвердил информацию журналистов
Опытный полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Денис Гармаш подтвердил слухи о переводе во вторую команду клуба:
«Да», – ответил 34-летний футболист на вопрос журналистов.
Напомним, кроме Дениса Гармаша в дубль «Металлиста 1925» новый главный тренер Патрик ван Леувен отправил защитников Максима Жичикова и Игоря Курило.
Денис Гармаш присоединился к «Металлисту 1925» зимой 2024 года и за время в клубе успел провести 15 матчей за харьковскую команду, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины в 300 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У владельца «Колоса» с игроками клуба возник конфликт
«Фиорентина» следит за полузащитником «Динамо»
Журналісти, вчиться у Гармаша )