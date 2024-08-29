Езерский определился со своими обязанностями

Как стало известно Sport.ua, Владимир Езерский, который был помощником бывшего наставника «Карпат» Мирона Маркевича, с 1 сентября будет одним из ассистентов главного тренера молодежной сборной Украины Унаи Мельгосы, у которой на очереди отборочные матчи чемпионата Европы (U-21).

Планируется, что Езерский будет входить и в тренерский штаб руководителя юниорской сборной Украины Дмитрия Михайленко, которая осенью 2025 года выступит в финальной части чемпионата мира среди 19-летних футболистов, который будет принимать Чили.

В то же время Езерский продолжит работать в «Карпатах», где будет предоставлять консультации по игре в защите основной и молодежной команде.

Также не надо забывать, что Езерский уже длительное время является членом Комитета по этике и честной игре УАФ.

Ранее КДК УАФ серьезно наказал «Карпаты» и «Верес» за нарушение Регламента в первых турах УПЛ.