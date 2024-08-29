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  4. Езерский определился со своими обязанностями
Украина. Премьер лига
29 августа 2024, 12:51 |
1533
2

Езерский определился со своими обязанностями

Тренер будет работать в двух сборных и клубе

29 августа 2024, 12:51 |
1533
2
Езерский определился со своими обязанностями
ФК Карпаты. Владимир Езерский

Как стало известно Sport.ua, Владимир Езерский, который был помощником бывшего наставника «Карпат» Мирона Маркевича, с 1 сентября будет одним из ассистентов главного тренера молодежной сборной Украины Унаи Мельгосы, у которой на очереди отборочные матчи чемпионата Европы (U-21).

Планируется, что Езерский будет входить и в тренерский штаб руководителя юниорской сборной Украины Дмитрия Михайленко, которая осенью 2025 года выступит в финальной части чемпионата мира среди 19-летних футболистов, который будет принимать Чили.

В то же время Езерский продолжит работать в «Карпатах», где будет предоставлять консультации по игре в защите основной и молодежной команде.

Также не надо забывать, что Езерский уже длительное время является членом Комитета по этике и честной игре УАФ.

Ранее КДК УАФ серьезно наказал «Карпаты» и «Верес» за нарушение Регламента в первых турах УПЛ.

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Владимир Езерский Унаи Мельгоса Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-21 инсайд Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 2
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potemkin78
а липа не с попница от ЗП? а если без шуток то чёт много обязаностей как бы как в фильме одном не получились про зайцев
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+1
serhiy
Я дивлюся, в нас в Україні спцалістів не вистачає-змушені бідні на трьох роботах працювати. То Ротань був,тепер Єзерський перехватив естафету. Чесно,якось не смішно,бо толку з того не буде.
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0
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