Минус шесть. У Бетиса серьезные кадровые потери перед игрой с Кривбассом

Шесть футболистов не помогут испанскому «Бетису» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против украинского «Кривбасса».

Полузащитник Иско и нападающий Седрик Бакамбу не успели восстановиться от повреждений. Игру пропустят и Марк Бартра, который не тренируется из-за перегрузки, и заболевший форвард Чими Авила. Новичок Витор Роке также еще не доступен.

Ранее главный тренер команды Мануэль Пеллегрини подтвердил, что во встрече не примет участие Набиль Фекир, который очень близок к уходу из клуба.

Матч «Бетис» – «Кривбасс» состоится 29 августа в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 2:0 одержали испанцы.