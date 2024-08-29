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  4. Минус шесть. У Бетиса серьезные кадровые потери перед игрой с Кривбассом
Лига конференций
29 августа 2024, 12:09 |
333
0

Минус шесть. У Бетиса серьезные кадровые потери перед игрой с Кривбассом

За испанскую команду не сможет сыграть ряд исполнителей

29 августа 2024, 12:09 |
333
0
Минус шесть. У Бетиса серьезные кадровые потери перед игрой с Кривбассом
Getty Images/Global Images Ukraine

Шесть футболистов не помогут испанскому «Бетису» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против украинского «Кривбасса».

Полузащитник Иско и нападающий Седрик Бакамбу не успели восстановиться от повреждений. Игру пропустят и Марк Бартра, который не тренируется из-за перегрузки, и заболевший форвард Чими Авила. Новичок Витор Роке также еще не доступен.

Ранее главный тренер команды Мануэль Пеллегрини подтвердил, что во встрече не примет участие Набиль Фекир, который очень близок к уходу из клуба.

Матч «Бетис» – «Кривбасс» состоится 29 августа в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 2:0 одержали испанцы.

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Набиль Фекир Иско Марк Бартра Витор Роке Седрик Бакамбу Чими Авила Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Бетис - Кривбасс травма болезнь
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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