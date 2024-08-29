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Лига конференций
29 августа 2024, 11:31 | Обновлено 29 августа 2024, 11:38
248
0

«Будем откровенны». Вирт оценил шансы Кривбасса на камбек против Бетиса

Бывший вратарь сборной Украины поделился мнениями в преддверии игры Лиги конференций

29 августа 2024, 11:31 | Обновлено 29 августа 2024, 11:38
248
0
«Будем откровенны». Вирт оценил шансы Кривбасса на камбек против Бетиса
НК Верес. Юрий Вирт

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между испанским «Бетисом» и украинским «Кривбассом»:

«Шансы у «Кривбасса» есть, но они, будем откровенны, – минимальные. Как показала первая игра, уровень «Бетиса» на порядок выше команды Юрия Вернидуба. В Севилье должно произойти чудо, чтобы «Кривбасс» забил два или более гола, не пропустил и прошел дальше. Только чудо поможет украинской команде. Конечно, чудеса в футболе случаются, но...

«Кривбасс» должен играть сегодня агрессивно, настойчиво и, возможно, на этот раз и везение будет на их стороне. Если даже криворожане проиграют, но при этом покажут достойную игру, не будут отбывать номер, действовать на отбой, то никто их особо критиковать не будет.

Думаю, что снова победит «Бетис». Поставлю на счет 2:1 в пользу испанского клуба».

Матч «Бетис» – «Кривбасс» состоится 29 августа в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 2:0 одержали испанцы.

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Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Бетис - Кривбасс Юрий Вирт
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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