«Будем откровенны». Вирт оценил шансы Кривбасса на камбек против Бетиса

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между испанским «Бетисом» и украинским «Кривбассом»:

«Шансы у «Кривбасса» есть, но они, будем откровенны, – минимальные. Как показала первая игра, уровень «Бетиса» на порядок выше команды Юрия Вернидуба. В Севилье должно произойти чудо, чтобы «Кривбасс» забил два или более гола, не пропустил и прошел дальше. Только чудо поможет украинской команде. Конечно, чудеса в футболе случаются, но...

«Кривбасс» должен играть сегодня агрессивно, настойчиво и, возможно, на этот раз и везение будет на их стороне. Если даже криворожане проиграют, но при этом покажут достойную игру, не будут отбывать номер, действовать на отбой, то никто их особо критиковать не будет.

Думаю, что снова победит «Бетис». Поставлю на счет 2:1 в пользу испанского клуба».

Матч «Бетис» – «Кривбасс» состоится 29 августа в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 2:0 одержали испанцы.