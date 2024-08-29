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  4. Тренер Бетиса поделился переживаниями перед матчем с Кривбассом
Лига конференций
29 августа 2024, 11:18 |
50
0

Тренер Бетиса поделился переживаниями перед матчем с Кривбассом

Мануэль Пеллегрини не знает, на каких игроков может рассчитывать

29 августа 2024, 11:18 |
50
0
Тренер Бетиса поделился переживаниями перед матчем с Кривбассом
El Mira. Мануэль Пеллегрини

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини слегка раскритиковал трансферную политику клуба за продажу Набиля Фекира накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против украинского «Кривбасса»:

«Фекира не будет в матче против «Кривбасса». Я не могу говорить о разных именах, которые появляются в прессе. Когда все будет сделано, мы увидим, что сможет дать игрок, который прибудет, или что может повлечь за собой потеря Набиля Фекира. Зная, что происходит в эти последние дни рынка, любой может уйти.

Без сомнения, это не идеальная ситуация. Не знать, на каких игроков можно рассчитывать... Это немного выводит из игры. Самое опасное то, что все думают, что мы классифицированы, и мы должны подтвердить это на поле».

Матч «Бетис» – «Кривбасс» состоится 29 августа в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 2:0 одержали испанцы.

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Мануэль Пеллегрини Набиль Фекир Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Бетис - Кривбасс пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник
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