Италия29 августа 2024, 09:43 | Обновлено 29 августа 2024, 10:50
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ВИДЕО. Лукаку прибыл в Неаполь для подписания контракта с Наполи
Ожидается, что за трансфер Наполи заплатит Челси около 30 млн евро
29 августа 2024, 09:43 | Обновлено 29 августа 2024, 10:50
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Форвард Челси Ромелу Лукаку прибыл в Неаполь для подписание контракта с Наполи.
31-летни бельгийский нападающий снова будет работать с коучем Антонио Конте.
Ожидается, что за трансфер Наполи заплатит Челси около 30 млн евро.
28 августа футболист сборной Бельгии приземлился в аэропорту Неаполя и отправился в клинику для прохождения медосмотра, где его ждали десятки фанатов Наполи.
🔵🇧🇪 Napoli fans welcoming Romelu Lukaku! pic.twitter.com/BT1HmDExto— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024
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