ВИДЕО. Лукаку прибыл в Неаполь для подписания контракта с Наполи

Форвард Челси Ромелу Лукаку прибыл в Неаполь для подписание контракта с Наполи.

31-летни бельгийский нападающий снова будет работать с коучем Антонио Конте.

Ожидается, что за трансфер Наполи заплатит Челси около 30 млн евро.

28 августа футболист сборной Бельгии приземлился в аэропорту Неаполя и отправился в клинику для прохождения медосмотра, где его ждали десятки фанатов Наполи.