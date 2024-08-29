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  4. ВИДЕО. Лукаку прибыл в Неаполь для подписания контракта с Наполи
Италия
29 августа 2024, 09:43 | Обновлено 29 августа 2024, 10:50
127
0

ВИДЕО. Лукаку прибыл в Неаполь для подписания контракта с Наполи

Ожидается, что за трансфер Наполи заплатит Челси около 30 млн евро

29 августа 2024, 09:43 | Обновлено 29 августа 2024, 10:50
127
0
ВИДЕО. Лукаку прибыл в Неаполь для подписания контракта с Наполи
Коллаж. Ромелу Лукаку в футболке Наполи

Форвард Челси Ромелу Лукаку прибыл в Неаполь для подписание контракта с Наполи.

31-летни бельгийский нападающий снова будет работать с коучем Антонио Конте.

Ожидается, что за трансфер Наполи заплатит Челси около 30 млн евро.

28 августа футболист сборной Бельгии приземлился в аэропорту Неаполя и отправился в клинику для прохождения медосмотра, где его ждали десятки фанатов Наполи.

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трансферы Наполи Ромелу Лукаку Челси трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо Антонио Конте
Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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