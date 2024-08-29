Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа

29 августа на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут четыре украинки, все они сыграют в парных разрядах.

Катерина Байндл и Марта Костюк сразятся в матче между собой.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Первый круг женского парного разряда

Корт №15. 2 запуск (19:30*)

Катерина Байндл / Кэти Волынец – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе

Корт №14. 3 запуск (21:00*)

Ангелина Калинина / Мартина Тревизан – Кэтрин Харрисон / Алиция Росольска

US Open. Первый круг микста

Корт №9. 5 запуск (00:00*)

Надежда Киченок / Уго Нис – Николь Мелихар / Иван Додиг [6]

*ориентировочное время начала по Киеву

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