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US Open
29 августа 2024, 10:18 | Обновлено 29 августа 2024, 10:19
216
0

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа

В четверг на корты Нью-Йорка выйдут 4 украинки

29 августа 2024, 10:18 | Обновлено 29 августа 2024, 10:19
216
0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

29 августа на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут четыре украинки, все они сыграют в парных разрядах.

Катерина Байндл и Марта Костюк сразятся в матче между собой.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Первый круг женского парного разряда

Корт №15. 2 запуск (19:30*)
Катерина Байндл / Кэти Волынец – Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе

Корт №14. 3 запуск (21:00*)
Ангелина Калинина / Мартина Тревизан – Кэтрин Харрисон / Алиция Росольска

US Open. Первый круг микста

Корт №9. 5 запуск (00:00*)
Надежда Киченок / Уго Нис – Николь Мелихар / Иван Додиг [6]

*ориентировочное время начала по Киеву

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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