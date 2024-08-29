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  4. Леонид БУРЯК: «Динамо неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко»
Лига чемпионов
29 августа 2024, 09:46 | Обновлено 29 августа 2024, 11:02
868
6

Леонид БУРЯК: «Динамо неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко»

Бывший тренер киевлян прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

29 августа 2024, 09:46 | Обновлено 29 августа 2024, 11:02
868
6
Леонид БУРЯК: «Динамо неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко»
dynamo.kiev.ua. Леонид Буряк

Бывший тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал ничью столичного клуба в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов 2024/25против австрийского «РБ Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух матчей):

«Мне очень понравились оба матча с «Зальцбургом» в исполнении киевского «Динамо». Но есть такая пословица: против футбольного счастья техника бессильна... Главное, что «Динамо» сейчас – это совсем другая команда, если сравнивать с прошлым сезоном. Приятно на нее взглянуть – играет содержательно и очень хорошо двигается, то есть кондиции в норме. Конечно, фору в два мяча тяжело отыграть.

Я уже говорил ранее, что «Динамо» неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко. Он не просто мастер, а тот, кто может успокоить ребят в непростой ситуации, потому что их от волнения трясет. Однако, есть надежда, что динамовская молодежь прибавит по ходу сезона. «Динамо» сейчас – это чисто украинская команда по составу. Я с удовольствием наблюдал за выступлением киевлян в этой квалификации Лиги чемпионов. Отмечу, что лучшим игроком матча в Австрии был Ванат.

Нужно двигаться дальше. Я, кстати, не согласен с теми, кто утверждает, мол, не надо вообще играть в Лиге чемпионов с таким составом... А как тогда оценить победы над таким сложным соперником, как «Партизан», или над командой такого уровня, как «Рейнджерс»? Это все очень непросто! Пусть теперь все оценят и класс «Зальцбурга» – проект, в который его владельцы вкладывают серьезные инвестиции, и куда талантливые новички переходят с удовольствием. Поэтому, нам ни в коем случае не нужно паниковать!»

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов РБ Зальцбург - Динамо Леонид Буряк
Дмитро Вербинський Источник: Footboom
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Стоя в футбол не играют 
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+2
kadaad
У Буряка на старости лет крыша поехала?
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+2
Nick.Grabowski
Ярмоленко фізично витягує 20-25 хв. Для УПЛ цього може і достатньо. Але для єврокубків точно ні.
Якщо в кожній ланці буде по такому (фізично) гравцю як Ярмоленко, то головним тренером тоді треба робити Буряка. 
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+1
nikbard
Олень! Для начало надо Суркисов и Ахметовы убрать из футбола! и создать жизне способную лигу без уничтоженя не угодных команд.Я уже не говорю о продажности и лизоблюдстве.
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+1
luceorius
 Це вже не притомно. В першій грі із Зальцбургом Ярмоленко дуже заспокоїв гравців... суперника, кілька разів змарнувавши хороші можливості.  
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0
serhiy
Подивіться скільки він ще забиває і за збірну і за Динамо . Будете тренерами-будете собі ставити кого захочете. 
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-1
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