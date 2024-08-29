Леонид БУРЯК: «Динамо неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко»

Бывший тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал ничью столичного клуба в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов 2024/25против австрийского «РБ Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух матчей):

«Мне очень понравились оба матча с «Зальцбургом» в исполнении киевского «Динамо». Но есть такая пословица: против футбольного счастья техника бессильна... Главное, что «Динамо» сейчас – это совсем другая команда, если сравнивать с прошлым сезоном. Приятно на нее взглянуть – играет содержательно и очень хорошо двигается, то есть кондиции в норме. Конечно, фору в два мяча тяжело отыграть.

Я уже говорил ранее, что «Динамо» неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко. Он не просто мастер, а тот, кто может успокоить ребят в непростой ситуации, потому что их от волнения трясет. Однако, есть надежда, что динамовская молодежь прибавит по ходу сезона. «Динамо» сейчас – это чисто украинская команда по составу. Я с удовольствием наблюдал за выступлением киевлян в этой квалификации Лиги чемпионов. Отмечу, что лучшим игроком матча в Австрии был Ванат.

Нужно двигаться дальше. Я, кстати, не согласен с теми, кто утверждает, мол, не надо вообще играть в Лиге чемпионов с таким составом... А как тогда оценить победы над таким сложным соперником, как «Партизан», или над командой такого уровня, как «Рейнджерс»? Это все очень непросто! Пусть теперь все оценят и класс «Зальцбурга» – проект, в который его владельцы вкладывают серьезные инвестиции, и куда талантливые новички переходят с удовольствием. Поэтому, нам ни в коем случае не нужно паниковать!»