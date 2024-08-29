Роналду признался, почему расплакался после незабитого пенальти на Евро

Легендарный нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему расплакался после незабитого пенальти в ворота Слоэнии (0:0, 3:0 по пенальти) на Евро-2024:

«Я считаю, что Ян Облак совершил невероятный сейв. Когда я заплакал, это произошло не потому, что я почувствовал, что если я не забил пенальти и Португалия вылетит, то весь мир набросится на меня. Нет, не из-за этого, правда. Люди не знают меня.

Представим, что я забил последние 27 пенальти, и тут я не забиваю. Ты чувствуешь себя плохо сам от себя, не из-за людей на стадионе, своих детей, мамы, девушки. Вы думаете, что когда я не забил, то я считал, что вся Португалия скажет, что мы вылетели из-за Криштиану? Я клянусь, что я не думал об этом.

Я заплакал, потому что я создаю для себя давление. С 11 лет я говорю себе, что я лучший игрок в мире. Я всегда так думаю и давлю на себя. И когда все идет хорошо, то это нормально, но когда что-то идет не так... Я люблю это давление, но когда я не реализовал пенальти, я чувствовал себя плохо».