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Чемпионат Европы
29 августа 2024, 09:13 | Обновлено 29 августа 2024, 09:18
426
1

Роналду признался, почему расплакался после незабитого пенальти на Евро

Легендарный португалец не боялся критики

29 августа 2024, 09:13 | Обновлено 29 августа 2024, 09:18
426
1
Роналду признался, почему расплакался после незабитого пенальти на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему расплакался после незабитого пенальти в ворота Слоэнии (0:0, 3:0 по пенальти) на Евро-2024:

«Я считаю, что Ян Облак совершил невероятный сейв. Когда я заплакал, это произошло не потому, что я почувствовал, что если я не забил пенальти и Португалия вылетит, то весь мир набросится на меня. Нет, не из-за этого, правда. Люди не знают меня.

Представим, что я забил последние 27 пенальти, и тут я не забиваю. Ты чувствуешь себя плохо сам от себя, не из-за людей на стадионе, своих детей, мамы, девушки. Вы думаете, что когда я не забил, то я считал, что вся Португалия скажет, что мы вылетели из-за Криштиану? Я клянусь, что я не думал об этом.

Я заплакал, потому что я создаю для себя давление. С 11 лет я говорю себе, что я лучший игрок в мире. Я всегда так думаю и давлю на себя. И когда все идет хорошо, то это нормально, но когда что-то идет не так... Я люблю это давление, но когда я не реализовал пенальти, я чувствовал себя плохо».

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Дмитро Вербинський Источник: YouTube
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Комментарии 1
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luceorius
 Така поведінка для 9-річного хлопчика нормальна, для 19-ти річного юнака терпима, для 29-річного гравця дивна, для  39-річного дядька, мяко кажучи, інфантильна. Скільки ж то сліз було пролито, коли Мессі отримав більше  ЗМ. А про доцільність подальшого перебування у збірній варто таки подумати.
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