ОФИЦИАЛЬНО. Один из тренеров покинул штаб Левого Берега
Андрей Ущаповский работал в киевском клубе с 2021 года
Клуб УПЛ «Левый Берег» и тренер Андрей Ущаповский решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
Андрей Ущаповский присоединился к клубу в 2021 году и стал работать в тренерском штабе команды, выступавшей в то время во Второй лиге.
В начале 2023 года он вошел в тренерский штаб Виталия Первака, который готовил клуб к старту в Первой лиге. Важный вклад специалист внес в завоевание «Левым Берегом» бронзовых наград Первой лиги и получение права выступать в этом сезоне в элитном дивизионе.
Футбольный клуб «Левый Берег» поблагодарил Андрея Ущаповского за плодотворную совместную работу и футбольный опыт, которым он передавал футболистам, а также пожелал успехов в дальнейшей тренерской карьере.
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