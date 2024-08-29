ОФИЦИАЛЬНО. Один из тренеров покинул штаб Левого Берега

Клуб УПЛ «Левый Берег» и тренер Андрей Ущаповский решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Андрей Ущаповский присоединился к клубу в 2021 году и стал работать в тренерском штабе команды, выступавшей в то время во Второй лиге.

В начале 2023 года он вошел в тренерский штаб Виталия Первака, который готовил клуб к старту в Первой лиге. Важный вклад специалист внес в завоевание «Левым Берегом» бронзовых наград Первой лиги и получение права выступать в этом сезоне в элитном дивизионе.

Футбольный клуб «Левый Берег» поблагодарил Андрея Ущаповского за плодотворную совместную работу и футбольный опыт, которым он передавал футболистам, а также пожелал успехов в дальнейшей тренерской карьере.